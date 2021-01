Paganese-Catania si rinvia per maltempo. Il direttore di gara opta per il rinvio del match dopo tre sopralluoghi nell'arco di circa mezzora. Si attendono novità sulla data del recupero.

Paganese-Catania si rinvia per maltempo

Paganese-Catania si rinvia per maltempo. Per Paganese e Catania oggi non comincerà il girone di ritorno allo stadio “Marcello Torre”.

Infatti, a causa delle condizioni climatiche avverse in Campania,

al direttore di gara Andrea Colombo sono serviti tre sopralluoghi sul manto erboso dello stadio campano per decretare il rinvio del match.

Per le due formazioni si tratta della seconda occasione in cui non avviene la disputa della gara.

Infatti anche a novembre della scorsa stagione le due squadre non poterono affrontarsi al “Torre” di Pagani a causa della forte pioggia,

e della conseguente impraticabilità del manto erboso dell’impianto sportivo azzurrostellato.

A determinare il suddetto esito la difficoltà di rimbalzo del pallone in alcune zone del campo allagate,

con la terna arbitrale che ha preferito non disputare la gara in un lasso di tempo minore circa di mezzora.

Infatti, dopo un primo sopralluogo del direttore di gara assieme ai capitani delle due squadre verso le 15,

sono venute in risalto alcune pozzanghere in campo che avrebbero impedito il regolare svolgimento del match.

Stesso esito anche durante il secondo sopralluogo alle 15 e 10,

e di un terzo verso le 15 e 25 dopo il quale è arrivata l’ufficialità del rinvio della ventesima giornata di Serie C,

rinvio determinato soprattutto da un peggioramento della situazione meteorologica previsto nelle prossime ore.

Dunque la gara tra Paganese e Catania si giocherà a data da destinarsi,

dovendosi attendere nei prossimi giorni ulteriori novità da parte della Lega Pro sul giorno in cui si recupererà la gara.