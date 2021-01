Paganese-Catania, Raffaele "Adesso siamo una squadra" - video. Emergenza in attacco con le assenze di Pecorino e Sarao, ipotesi Reginaldo, il tecnico etneo risponde: "Reginaldo in campo? Assolutamente si".

il tecnico etneo Giuseppe Raffaele ha esposto le sue sensazioni in merito all’imminente trasferta di domenica sul campo di Pagani,

la prima del girone di ritorno per il Catania.

In primo luogo l’allenatore rossazzurro ha posto l’accento proprio sull’entità delle gare nella seconda parte di campionato,

specificando come in queste partite “i punti persi non si ritrovano più”.

Un altro aspetto sotto analisi l’esito delle condizioni climatiche previste per domenica 24 gennaio,

con mister Raffaele che afferma di essere pronto anche nel caso in cui scenda la pioggia sul “Torre” di Pagani,

sebbene con qualche difficoltà per quanto concerne il “proporre il calcio che stiamo proponendo in questo momento”.

Inoltre il tecnico etneo ha sottolineato la differenza tra la gara d’andata a inizio campionato e il match di domani,

puntando soprattutto i riflettori sul cambio di mentalità fra le due gare in questione,

un cambio che ha visto una crescita importante del collettivo etneo sotto il profilo dell’atteggiamento più agonistico in campo.

Sul piano degli undici titolari, mister Raffaele concederà più spazio a Reginaldo in attacco,

alla luce dell’indisponibilità di Pecorino e della squalifica per diffida di Sarao.

Infine, l’allenatore siciliano ha dedicato qualche parola anche al futuro presidente del club Joe Tacopina,

descrivendolo come “un uomo che sa quello che vuole” e che “ha dato quel pizzico di entusiasmo” alla squadra.

Queste le parole di Giuseppe Raffaele:

“Andiamo alla ricerca dei tre punti,

sappiamo che è una partita molto simile a quella di Caserta dal punto di vista dell’avversario che ha bisogno di punti,

ma noi abbiamo le nostre ambizioni,

e dobbiamo essere bravi a far girare determinati episodi a favore nostro”.

Sottolinea il tecnico:

“Il cambio di mentalità dell’ultimo mese e mezzo consiste nel dare il massimo ogni partita,

il nostro è un gruppo che ci crede per andare più avanti possibile”.

E dichiara:

“Domani voglio vedere una prestazione dei ragazzi che dimostrano che ci sono e che hanno acquisito la mentalità giusta”.

“Abbiamo le potenzialità per imporre la nostra personalità su molti campi”.

Prosegue mister Raffaele:

“In spogliatoio si respira l’aria giusta, di umiltà e voglia di migliorarsi in settimana”.

“Oggi ci viene molto più semplice perché tanti tasselli stanno andando al posto giusto,

non è un caso se la squadra spinge fino al recupero in partita”.

Ma al tempo stesso precisa:

“C’è positività che non deve sfociare in superficialità”.

“Adesso abbiamo le armi per essere una squadra che può andare a prendersi con più sicurezza quello che vuole”.

Sul calciomercato agli sgoccioli:

“Ci sono ancora quindici giorni di mercato,

sarà la proprietà a esaudire quel che rimane per migliorare in alcuni aspetti la squadra,

ma sono soddisfatto che in pochi giorni abbiamo preso gente di qualità per la categoria”.

Su Biondi il tecnico etneo conclude:

“Biondi ha lavorato con dedizione, il ragazzo è tranquillo”.

“L’ho trovato come sempre, cioè disponibile per lavorare”.

“Fino ad ora ha sempre giocato dando buone prestazioni in molte partite”.

Poi chiosa:

“Preferirei che questo ragazzo sia tranquillo e che ci dia il massimo contributo fino alla fine”.

Per la gara contro la Paganese ci saranno ventitré giocatori a disposizione del tecnico rossazzurro:

PORTIERI: 32 Alessandro Confente, 22 Miguel Ángel Martínez;

DIFENSORI: 16 Alessandro Albertini, 26 Luca Calapai, 3 Claiton Dos Santos Machado, 4 Antonio Giosa, 2 Mario Noce,

24 Eros Pellegrini, 17 Simone Sales, 5 Tommaso Silvestri, 18 Denis Tonucci, 29 Andrea Zanchi;

CENTROCAMPISTI: 21 Kevin Biondi, 23 Jacopo Dall’Oglio, 13 Mariano Julio Izco,

15 Luis Alberto Maldonado Morocho, 8 Giacomo Rosaia, 6 Nana Addo Welbeck-Maseko;

ATTACCANTI: 10 Reginaldo Ferreira da Silva Fonseca, 19 Kalifa Manneh,

14 Antonio Piccolo, 7 Andrea Russotto11 Agapios Vrikkis.