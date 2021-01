Paganese-Catania, comincia il girone di ritorno. Il match valevole per la ventesima giornata di Serie C è in programma domenica 24 gennaio alle 15 allo stadio "Marcello Torre" di Pagani.

Paganese-Catania, comincia il girone di ritorno

Paganese-Catania, comincia il girone di ritorno. Con la vittoria casalinga contro il Foggia sul punteggio di due a uno,

il Catania chiude il girone d’andata e si appresta a cominciare quello di ritorno in occasione del match esterno sul campo della Paganese,

formazione che dalla prima giornata di campionato non ha messo in atto un’evoluzione sufficiente per evitare la zona playout.

La gara valevole per la ventesima giornata di Serie C è in programma domenica 24 gennaio alle 15 allo stadio “Marcello Torre”.

In casa Catania il tecnico Giuseppe Raffaele non potrà recuperare Pinto, ancora ai box per infortunio,

e Sarao squalificato per somma di ammonizioni dopo l’ultima partita,

mentre ci potrebbero essere diverse chance per recuperare Pecorino e consolidare il reparto offensivo.

Inoltre mister Raffaele potrebbe riconfermare il 3-4-3 come modulo iniziale e concedere spazio a Reginaldo,

in virtù della squalifica del centravanti ex Reggina,

mentre in difesa è lecito ipotizzare la novità Giosa dal primo minuto,

e completare il tridente arretrato con uno tra Sales e Tonucci e Silvestri in mezzo.

Nulla toglie che la formazione etnea possa giocare a viso aperto il match a Pagani,

tenendo costante il percorso di crescita visto sino ad ora e provando a raggiungere il podio in classifica distante un solo punto.

D’altro canto la Paganese si trova dinnanzi a sé una buona occasione per acciuffare il successo in casa,

successo che sino a questo momento non è mai stato raggiunto,

conquistando i campani soltanto quattro punti tra le mura amiche.

Ciononostante la salvezza per la Paganese dista attualmente cinque lunghezze,

essendo quindi necessario racimolare più punti in questo girone di ritorno a partire dalla prossima giornata.

Dunque il match fra Catania e Paganese permetterà di evidenziare le caratteristiche delle due squadre in questa seconda parte di stagione,

con gli etnei pronti a portare a casa i primi tre punti in trasferta dell’anno,

e gli azzurrostellati che dovranno impegnarsi per risollevare le sorti di questo campionato uscendo dalla zona playout.