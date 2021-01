Donna anziana a capo dello spaccio, 13 arresti. La ultrasettantenne e alcuni suoi parenti gestivano importanti piazze della droga a Modica e a Scicli.

Donna anziana a capo dello spaccio, 13 arresti

Donna anziana a capo dello spaccio, 13 arresti. I Carabinieri della Compagnia di Modica eseguono un’ordinanza cautelare.

I destinatari del provvedimento sono 13 persone accusate di traffico e spaccio di stupefacenti.

L’operazione condotta nelle province di Ragusa, Catania e Agrigento ha permesso di disarticolare importanti piazze di spaccio a Modica e Scicli, nel Ragusano.

Al blitz hanno partecipato oltre 50 militari con unità cinofile e un elicottero.

Uno dei perni dello spaccio era rappresentato da un’anziana donna ultrasettantenne e da alcuni suoi parenti.

L’intervento dei militari dell’Arma in corso è il terzo antidroga effettuato in questi ultimi giorni in Sicilia.

Due giorni fa a Catania sgominata dai carabinieri del comando provinciale di Catania una ‘piazza di spaccio’ nello storico rione San Cristoforo.

La vendita degli stupefacenti fatturava 10mila euro al giorno.

I militari hanno eseguito un’ordinanza emessa dal Gip nei confronti di 22 indagati.

Dieci di questi ultimi tradotti in carcere; 7 ai domiciliari e 5 hanno l’obbligo di dimora.

Nella stessa operazione, denominata Concordia, i militari dell’Arma hanno disarticolato un gruppo specializzato nella vendita ‘a domicilio’ di cocaina e crack.

Gli stupefacenti li consegnavano ai ‘clienti’ su ‘ordinazione’ utilizzando dei pusher motorizzati.

A gestire la ‘piazza di spaccio’ nella zona di via della Concordia a Catania, un 56enne finito agli arresti domiciliari aiutato dal suocero e dalla moglie.

Ieri a Palermo, la Polizia di Stato ha eseguito un decreto di confisca emesso dalla sezione misure di prevenzione per 500.000 euro, nei confronti di Marco Marsala palermitano 41 anni.

Al Marsala, confiscati 3 beni immobili, una villa unifamiliare nel comune di Altavilla Milicia;

due appartamenti a Palermo in via Villagrazia, e rapporti finanziari. Marsala è accusato di traffico di stupefacenti e reati contro il patrimonio.