Covid in Sicilia, 1.230 nuovi casi e 28 vittime. I test eseguiti sono 21.600. Il tasso di positività scende al 5,6%. Il dettaglio per provincia.

Covid in Sicilia, 1.230 nuovi casi e 28 vittime

Covid in Sicilia, 1.230 nuovi casi e 28 vittime. Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci ha manifestato la sua preoccupazione per la situazione.

Intanto, i numeri di oggi che riguardano il coronavirus nell’isola sono in leggero calo.

I nuovi casi sono infatti 1.230 (ieri 1.486) su circa 21.600 test, con un tasso di positività che scende dal 7,4 al 5,6%.

Nelle ultime 24, in leggero calo anche il numero dei decessi che sono 28.

Diciassette persone in meno sono ricoverate negli ospedali (ma +6 in terapia intensiva), 1.011 i dimessi/guariti.

Ecco i nuovi contagiati per provincia:

Palermo 459; Catania 248; Messina 127; Trapani 112; Caltanissetta 104; Siracusa 68; Agrigento 41; Ragusa 36 e 35 Enna.

La Lombardia è ancora la regione con il più alto numero di casi nelle ultime 24 ore con 2.234 positivi.

Altre sei regioni superano i mille casi in un giorno:

Emilia Romagna 1.320; Lazio 1.303; Puglia 1.275; Sicilia 1.230; Campania 1.215 e Veneto 1.003.

Leggero rialzo dei positivi in Italia, sempre altissimo il numero delle vittime.

I nuovi contagi in Italia sono 14.078, complessivamente dall’inizio dell’emergenza 2.422.728.

L’incremento delle vittime, invece, è di 521, per un totale di 84.202.

I test effettuati molecolari e antigenici sono 267.567, ieri erano 279.762. Il tasso di positività è al 5,2%, in aumento rispetto al 4,9% di ieri.

in Italia in totale si contano 516.568 positivi, in calo di 6.985 rispetto alla giornata di mercoledì.

I guariti e i dimessi dall’inizio della pandemia sono 1.827.451, con un incremento di 20.519

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.418, in calo di 43 nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri sono 155.

Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 22.045 pazienti, in calo di 424 unità rispetto a mercoledì.