Calcio Catania, Giosa rinforzo in difesa. Mentre la sessione invernale di calciomercato si avvia verso la fine,

in casa Catania la dirigenza etnea continua i lavori di costruzione della squadra catanese in vista del girone di ritorno.

Infatti, dopo gli acquisti di Sales e Russotto, alla corte di mister Raffaele arriva un altro pupillo del tecnico rossazzurro,

ovvero il difensore classe 1983 Antonio Giosa,

anch’egli un profilo di spicco dal 2018 al 2020 con il Potenza allenato dallo stesso Raffaele.

Secondo un comunicato ufficiale del Calcio Catania, il difensore ex Monopoli in questa parte di stagione ha firmato fino al 2022.

Per la formazione etnea si tratta di un ulteriore rinforzo nel reparto difensivo che l’allenatore siciliano conosce bene,

essendo stato un titolare inamovibile sia ai tempi della squadra lucana che a inizio stagione con i pugliesi.

Giosa può vantare ventuno presenze in Serie A con la maglia della Reggina dal 2005 al 2007,

riuscendo a conquistare anche due salvezze con la squadra granata.

Inoltre il difensore ex Potenza si è distinto anche in Serie B con il Messina nella stagione 2007/08 siglando due gol,

e anche con la maglia di Vicenza e Como.

Questo il comunicato ufficiale del club etneo:

“Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Società Sportiva Monopoli 1966 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Giosa,

nato a Potenza il 21 agosto 1983″.

“Il difensore, che nella stagione in corso ha sommato 11 presenze in biancoverde,

si lega al nostro club fino al 30 giugno 2022″.

Qualche dettaglio su Giosa:

“Cresciuto nel settore giovanile della Reggina e vissuti gli esordi in ambito professionistico in C con il Cittadella e in B con il Modena,

l’atleta lucano ha indossato a più riprese la maglia della squadra calabrese,

debuttando in A e contribuendo alla conquista di due salvezze consecutive nella massima serie”.

E prosegue:

“Tra i cadetti ha sommato esperienze anche con il Messina, con il Vicenza e con il Como,

società con la quale ha conquistato nel 2015 la seconda delle due promozioni dalla C alla B ottenute fin qui nell’arco della carriera”.

“Giosa aveva già centrato l’obiettivo nel 2013, con l’Avellino”.

Conclude il comunicato:

“In terza serie, ha indossato anche le maglie del Lumezzane, del Lecce, dell’Alessandria e del Potenza,

agli ordini di mister Raffaele, nelle stagioni 2018/19 e 2019/20″.