Coronavirus in Sicilia, 1.486 positivi e 37 morti. Ieri erano 1.641. Negli ospedali sono ricoverate 7 persone in più (4 in più in terapia intensiva).

I dimessi/guariti sono più di 2.200. In Sicilia ancora alto il numero dei deceduti sono 37.

Di seguito la suddivisione dei nuovi contagiati per provincia:

Palermo 506; Catania 344; Messina 252; Siracusa 140; Caltanissetta 87; Agrigento 62; Trapani 50; Ragusa 24 e 21 a Enna.

Nelle ultime 24, la Sicilia, allarmante capolista delle regioni per contagi, cede il primato alla Lombardia, che registra 1.876 malati in più;

segue la Sicilia con 1.486; Veneto 1.359; Lazio 1.281; Puglia 1.159 ed Emilia Romagna 1.090.

Covid-19 in Italia, avanti stabile con aumento dei morti.

I test molecolari e antigenici positivi al coronavirus eseguiti sono 13.571 in tutta Italia.

Ieri i positivi erano 10.497 e i morti 603.

I test effettuati sono 279.762 (ieri erano 254.070). Il tasso di positività è al 4,9%, in aumento rispetto al 4,1% di ieri (+0,8%).

Nel saldo giornaliero tra ingressi e uscite, i pazienti in terapia intensiva sono in calo di 26 unità.

Gli ingressi sono 152. In totale i ricoverati in rianimazione sono 2.461.

I ricoverati con sintomi in area medica sono in calo di 230 unità rispetto a ieri.