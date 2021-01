Tamponamento mortale sulla Catania-Siracusa. Mezzo pesante tampona auto, tratto chiuso al transito. Veicoli dirottati sulla statale 114.

Tamponamento mortale sulla Catania-Siracusa. A causa di un pauroso incidente stradale, una donna di 82 anni, originaria di Adrano, è morta sull’autostrada Ct-Sr.

Il sinistro stradale è avvenuto nel primo pomeriggio al chilometro 4 in direzione del capoluogo aretuseo.

Per cause ancora in fase di accertamento, un mezzo pesante ha tamponato un’auto e, nell’impatto, l’occupante dell’utilitaria ha perso la vita.

Sul luogo dell’infortunio, mezzi si soccorso che hanno accertato il decesso. Inoltre la polizia stradale, il personale Anas, e i vigili del fuoco.

Il tratto è stato chiuso al traffico e i veicoli sono dirottati sulla Ss 114 con rientro allo svincolo di Lentini.

Sono in corso da parte della polizia le verifiche per definire la dinamica del sinistro stradale e accertare eventuali responsabilità