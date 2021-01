Covid-19 in Sicilia, 1.641 positivi e 37 morti. Numeri ancora alti e allarmante primato in Italia. Virtuosa la provincia etnea con meno contagi.

Nelle ultime ore il numero dei contagi sono 1.641, ieri erano 1.278 su 21.167 test molecolari e antigenici. Il tasso di positività sale dal 3,2 al 7,7%.

Il numero delle vittime giornaliere sono 37 ma ancora altissime.

Diciotto persone in più sono ricoverate negli ospedali (6 in più in terapia intensiva), i dimessi/guariti sono poco meno di mille.

Di seguito la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia:

Palermo 569; Trapani 325; Catania 237; Messina 198; Siracusa 165; Caltanissetta 62; Agrigento 53, Siracusa 27 e 5 a Enna.

La Sicilia si conferma prima in Italia per numero di positivi giornalieri. segue il Lazio con 1.100, Emilia Romagna 1.034.

Tutte le altre regioni e province autonome sono al di sotto dei mille casi o dei cento, fino ai 18 casi giornalieri del Molise che chiude la classifica.

La Sicilia con 94.716 dosi somministrate su 132.035 consegnate è in questo momento al 71,7% nel rapporto tra il quantitativo di vaccini inoculati e quelli arrivati.

Nell’Isola sta iniziando anche la fase del richiamo, a ventuno giorni dalla prima inoculazione.

Resta più o meno la stessa percentuale in Lombardia.

In Italia, al momento meglio di tutti ha fatto la provincia autonoma di Bolzano con il 90,2% di vaccinazioni.

In Italia in aumento i contagi, altissimo il numero delle vittime.

I nuovi casi di contagio in tutto il Paese sono 10.497. Le vittime sono 603. Ieri i positivi erano 8.824 e i morti 377.

Sono 254.070 i test effettuati (molecolari e antigenici); ieri erano stati 158.674. Il tasso di positività è al 4,1%, in calo rispetto al 5,6% di ieri (-1,5%).

Nel saldo giornaliero tra ingressi e uscite, scendono di 57 unità i pazienti in terapia intensiva,. Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva sono 176.

In totale i ricoverati in rianimazione sono ora 2.487. I pazienti in area medica, reparti ordinari, sono in calo di 185 unità rispetto a ieri.

I positivi da inizio epidemia complessivamente sono 2.400.598, le vittime 83.157.

I contagiati attualmente sono 535.524 (-11.535 rispetto a ieri), i guariti e i dimessi 1.781.917 (+21.428).

in isolamento domiciliare si registrano 510.338 persone (-11.293).