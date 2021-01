Coronavirus in Sicilia, 1.439 contagi e 35 morti. Tasso di positività al 3%. Ancora alti i decessi. Catania oltre 400 malati in più.

Coronavirus in Sicilia, 1.439 contagi e 35 morti. Il tasso di positività dunque scende dunque dal 7,8 al 3,2%.

I nuovi casi di coronavirus in Sicilia scendono a 1.439 (ieri 1.954) su un numero altissimo di test (molecolari e antigenici), oltre 44mila.

nelle ultime 24 ore sono 35 i decessi. Dodici persone in più sono ricoverate negli ospedali (-4 in terapia intensiva), i dimessi/guariti sono 431.

Di seguito i nuovi contagiati per provincia:

Catania 431; Palermo 388; Messina 245; Siracusa 192; Caltanissetta 59; Ragusa 53; Trapani 44; Agrigento 22 e 5 a Enna.

In Italia leggero calo i contagi, calano anche i decessi.

Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al coronavirus registrati in tutto il paese sono 12.415. Le vittime sono 377.

Ieri i positivi erano stati 16.310 e i morti 475.

I test eseguiti sono 211.778 molecolari e antigenici, ieri erano 260.704. Il tasso di positività è al 5,9%, in calo rispetto al 6,3% di ieri (-0.4%).

Da inizio epidemia i casi complessivamente sono 2.381.277, le vittime 82.177.

Gli attualmente positivi sono 553.374 (-4.343), i guariti e i dimessi 1.745.726 (+16.510), in isolamento domiciliare ci sono 528.114 persone (-4.299).

I pazienti in terapia intensiva sono in calo di 17 unità, nel saldo giornaliero tra ingressi e uscite. Gli ingressi sono 124.

In totale i ricoverati in rianimazione sono 2.503.

I pazienti in area medica, reparti ordinari, sono in calo di 27 unità rispetto a ieri, per un totale di 22.757.

Le regioni con il maggior numero di nuovi positivi sono:

Lombardia con 1.603 casi, Sicilia 1.439, Emilia Romagna 1.437, Veneto 1.369, Lazio 1.243, Puglia 908 e Campania 891.