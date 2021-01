Catania-Foggia 2-1, Tacopina assiste al successo etneo. La formazione etnea conquista la prima vittoria del 2021 al "Massimino" grazie alle reti di Dall'Oglio e Piccolo. Sugli spalti presenti anche Joe Tacopina e Dante Scibilia.

Catania-Foggia 2-1, Tacopina assiste al “Massimino”. Il Catania ospita il Foggia al “Massimino” in occasione dell’ultima gara del girone d’andata.

Presente sugli spalti anche Joe Tacopina dopo la firma del contratto preliminare nella giornata di ieri a Torre del Grifo,

contratto con il quale l’imprenditore americano si appresta ad acquisire il 100% delle quote del club etneo.

Nella foto il futuro presidente del Calcio Catania Joe Tacopina

Per i padroni di casa mister Raffaele sceglie il 3-4-3. In porta titolare ancora Alessandro Confente.

Nel tridente difensivo spazio ai laterali Simone Sales, neo-acquisto etneo, e Denis Tonucci con Tommaso Silvestri in mezzo.

Sulle corsie esterne titolari i terzini avanzati Luca Calapai e Andrea Zanchi,

mentre in mediana conferma per i centrali Jacopo Dall’Oglio e Nana Welbeck.

Nel reparto offensivo il tecnico etneo schiera la prima punta Manuel Sarao supportato dagli esterni Antonio Piccolo e Andrea Russotto,

quest’ultimo al ritorno con la maglia rossazzurra dopo l’acquisto in questi ultimi giorni da parte della dirigenza etnea.

Il Foggia scende in campo con il 3-5-1-1. Tra i pali titolare il portiere classe 1982 Ermanno Fumagalli.

Nel tridente di difesa mister Marchionni schiera Cristian Anelli e Gioacchino Galeotafiore ai lati e il centrale Fabio Gavazzi.

Sulle fasce spazio a Sedrick Kalombo e Valerio Cardamone a sostegno del playmaker Stefano Salvi,

mentre alle spalle della regia titolari Vincenzo Garofalo e Michele Rocca.

In attacco conferma per il centravanti Simone Dell’Agnello con Alessio Curcio seconda punta, quest’ultimo ex rossazzurro nella scorsa stagione.

Sin dai primi minuti di gara si evidenzia un notevole pressing da parte della formazione etnea,

mentre il Foggia punta a sorprendere l’avversario alla ricerca degli spazi vuoti prediligendo il possesso palla.

Lo sprint del Catania si palesa all’ottavo minuto quando Silvestri, sugli sviluppi di una punizione a favore degli etnei,

carica la sassata dalla distanza che però colpisce l’esterno della rete.

Tuttavia è al minuto 15 che il Catania capitalizza le proprie avanzate e riesce ad agganciare il vantaggio sul punteggio di uno a zero.

Infatti in questa occasione Piccolo inserisce Sarao dentro l’area,

il quale tende un filtrante prelibato che Dall’Oglio sotto porta trasforma in gol beffando Fumagalli sul secondo palo.

In seguito la prima risposta del Foggia giunge soltanto al minuto 21 con Dell’Agnello che prova la conclusione di testa ma fuori misura.

Inoltre il Foggia ritenta l’affondo anche al minuto 29 quando Garofalo calibra il velo a tu per tu con Confente,

ma il portiere etneo blocca la sfera senza difficoltà.

L’offensiva rossazzurra insidia la formazione pugliese al minuto 36 quando Calapai, sul cross da sinistra di Zanchi,

riceve la respinta di Fumagalli sul tiro di testa,

con Sarao che in seguito approfitta della respinta e calcia al volo spedendo però il pallone sopra la traversa.

Ciononostante il Foggia riesce a pareggiare i conti nel corso del minuto di recupero a fine primo tempo.

Infatti Dell’Agnello, sugli sviluppi di un corner, salta la marcatura di Tonucci e di testa colpisce dove Confente non può arrivare in tuffo,

siglando la rete dell’uno a uno e vanificando il vantaggio etneo.

Al rientro dagli spogliatoi è solo mister Marchionni ad apportare delle modifiche all’assetto,

facendo entrare Germinio e Di Jenno al posto di Galeotafiore e Cardamone,

portando così il baricentro della squadra in zona leggermente più offensiva.

Al tempo stesso si rivela immediato l’approccio a viso aperto del Catania che permette agli etnei di allungare nuovamente le distanze al minuto 51.

In questi frangenti i rossazzurri sfruttando una ripartenza insidiosa in cui Russotto con un filtrante rasoterra lancia Piccolo sotto porta,

il quale di prima insacca la rete del due a uno nel lato opposto da quello difeso da Fumagalli.

Inoltre l’attaccante etneo sfiora la doppietta anche al minuto 57 su punizione calciando centrale di potenza,

e impegnando il portiere foggiano in una respinta provvidenziale che concede un corner al Catania.

Così al minuto 62 il Foggia tenta di sorprendere gli avversari con una conclusione dal limite di Curcio,

ma anche in questa occasione Confente si dimostra reattivo e allontana il pallone in tuffo.

Nella seconda frazione del secondo tempo mister Raffaele prova a cambiare le carte in tavola inserendo Biondi per Zanchi, Manneh per Russotto,

e Dall’Oglio per Rosaia, portando un po’ di contenimento in campo per contrastare i contropiedi avversari.

Così al minuto 69 è Sarao a tenere impegnata la difesa pugliese tentando il tiro a tu per tu con Fumagalli dopo essersi girato,

ma impiega qualche istante in più che permette al portiere rossonero di bloccare il tiro senza problemi.

Pericolosa anche la conclusione ben coordinata dalla distanza di Welbeck al minuto 71 che sfiora la traversa,

tenendo col fiato sospeso i presenti sugli spalti del “Massimino”.

Inoltre il Catania ci riprova al minuto 76 quando Welbeck scambia con Piccolo a destra,

ma quest’ultimo spreca l’occasione ghiotta a causa di un rimbalzo sul terreno.

Anche Calapai dà il suo apporto in partita, come avviene all’ottantesimo,

minuto in cui Calapai calibra la sassata al volo da fuori area sfiorando appena il primo palo della porta foggiana.

Nonostante i quattro minuti di recupero concessi dal direttore di gara, il Foggia non riesce a rimontare il match,

mentre il Catania mantiene il dominio in campo costruendo spesso le proprie ripartenze,

e tenendo impegnata la difesa foggiana in fase costante di ripiego.

Dunque il Catania conquista la prima vittoria del 2021 concludendo il girone d’andata con un risvolto positivo,

rimanendo adesso a un solo punto di distanza dal terzo posto in classifica.

CATANIA-FOGGIA 2-1

CATANIA (3-4-3): Confente; Sales, Silvestri, Tonucci; Calapai, Welbeck, Dall’Oglio (65′ Rosaia), Zanchi (65′ Biondi); Piccolo (86′ Izco), Sarao (79′ Reginaldo), Russotto (65′ Manneh).

A disp. di Raffaele: Martinez, Noce, Claiton, Pellegrini, Albertini, Izco, Rosaia, Maldonado, Biondi, Manneh, Reginaldo, Vrikkis.

FOGGIA (3-5-1-1): Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Galeotafiore (46′ Germinio); Kalombo, Garofalo (68′ Morrone), Salvi (84′ Raggio Garibaldi), Rocca (40′ D’Andrea), Cardamone (46′ Di Jenno); Curcio; Dell’Agnello.

A disp. di Marchionni: Vitali, Lucarelli, Germinio, Pompa, Di Masi, Raggio Garibaldi, Morrone, Agostinone, Di Jenno, Moreschini, Aramini, D’Andrea.

ARBITRO: Matteo Gualtieri (Asti)

AMMONIZIONI: Salvi (FG), Sarao (CT), Kalombo (CT), Dell’Agnello (FG), D’Andrea (FG), Sales (CT)

RECUPERO: 1′ p.t.; 4′ s.t.

MARCATORI: 15′ Dall’Oglio (CT); 46′ Dell’Agnello (FG); 51′ Piccolo (CT)