Attrezzature sportive per la riabilitazione al San Marco. Cerimonia di consegna nell’ospedale San Marco.

Donati un tapis roulant e una cyclette dalla azienda Zaccà Sport in adesione al progetto promosso dal Prof. Nunzio Crimi.

Presenti il Cav. Francesco Zaccà e lo staff della struttura, dove il Prof. Crimi ha illustrato le fasi del progetto.

Il progetto si attua attraverso due fasi, una prima prevede la terapia riabilitativa respiratoria per i pazienti affetti da infezione covid con polmonite interstiziale.

I convalescenti durante il periodo di ricovero necessitano di un supporto riabilitativo quanto più precoce possibile per facilitare il recupero funzionale respiratorio e motorio.

Il primo obiettivo è quindi di recuperare quanto più precocemente possibile la funzione respiratoria e motoria e cardiocircolatoria di questi pazienti durante il periodo successivo alla fase acuta dell’infezione polmonare del virus.

Il secondo obiettivo, da raggiungere con la riabilitazione, è quello relativo al periodo post Covid, quando, dimessi dall’unità operativa di degenza dedicata ai pazienti, gli stessi vanno al proprio domicilio per la fase di convalescenza;

in questo periodo molti pazienti necessitano di continuare la riabilitazione respiratoria e, data l’impossibilità di accedere facilmente alle strutture ospedaliere, è stata attivata la riabilitazione respiratoria attraverso un sistema di telemedicina;

i pazienti quindi continueranno a casa presso il proprio domicilio il percorso riabilitativo iniziato in ospedale e,

seguiranno attraverso un collegamento telematico con l’unità operativa di pneumologia del policlinico il percorso riabilitativo assistito da Fisioterapisti che,

per appuntamento ben preciso ogni giorno effettueranno per via telematica in collegamento web le sedute di riabilitazione con i pazienti contemporaneamente collegati per gruppi.

Il progetto prevede quindi una fase iniziale intra ospedaliera e successivamente una fase di telemedicina a domicilio del paziente.

Il programma è stato realizzato anche al supporto fornito dall’azienda Zaccà Sport, che ha donato al reparto di pneumologia del San Marco,

un tapis roulant e una cyclette che consentiranno ai pazienti di intraprendere e iniziare il percorso riabilitativo all’interno dello stesso reparto di pneumologia covid-19.

Il progetto è altamente innovativo e ha l’obiettivo di aiutare i pazienti affetti dal virus o in fase riabilitativa.

Recupero che spesso avviene intempi non brevi e che richiede naturalmente il supporto anche di personale specialistico dedicato.

Un plauso all’azienda Zaccà Sport per la sensibilità mostrata nel venire incontro ai bisogni del reparto di pneumologia e alla Azienda Policlinico che segue fino in fondo le esigenze dei pazienti.