Tacopina "Vi renderemo orgogliosi" - video. L'avvocato italo-americano in occasione della firma del contratto preliminare con la SIGI ha promesso il rilancio del club etneo ringraziando chi ha reso possibile la trattativa.

Joe Tacopina si appresta a diventare il nuovo presidente del Calcio Catania aprendo a una nuova era nella storia del club etneo.

In un momento tanto particolare quanto festoso per l’ambiente rossazzurro e la Sicilia in generale,

l’avvocato italo-americano ha conciliato l’intesa con la SIGI per portare a termine questo passaggio importante in ottica cessione.

Ai microfoni del Calcio Catania lo stesso Tacopina si è dimostrato soddisfatto per l’esito odierno della trattativa,

ribadendo il rilancio della società di via Magenta ad alti livelli e promettendo scenari innovativi ai tifosi rossazzurri.

Queste le parole di Joe Tacopina:

“È un grande onore per me e i miei soci, sono molto orgoglioso”.

“Grazie a tutti i presenti e a tutti coloro che hanno reso questo momento possibile”.

Sul sindaco etneo Salvo Pogliese:

“Questa è la prima volta che ho avvertito molto interesse nel preoccuparsi del progetto nella persona del sindaco”.

Spiega Tacopina:

“Questo è uno step preliminare, tutti insieme abbiamo portato avanti questa trattativa”.

“Quando ci siederemo al tavolo per il closing avremo molto da dire riguardo al nostro progetto e alla nostra visione del progetto”.

E conclude:

“Porteremo il Catania ad un livello in cui non è mai stato”.

Contestualmente anche l’avvocato Giovanni Ferraù, una delle figure chiave della trattativa con l’entourage di Tacopina,

ha ringraziato chi ha permesso di portare a termine la firma del contratto preliminare,

specificando come da oggi si lavorerà per la cessione definitiva delle quote del club etneo.

Inoltre Ferraù ha affermato che “adesso è giusto lasciare il testimone a chi ha la forza di riportarci dove meritiamo”.

Presente all’evento anche il sindaco di Catania Salvo Pogliese,

il quale non solo ha dedicato i suoi ringraziamenti alla SIGI per il lavoro svolto da luglio fino a questo momento,

ma ha specificato come “sarebbe stato molto più semplice immaginare un percorso opposto rispetto a quello invocato” (il fallimento, ndr.),

sottolineando dunque la grande responsabilità e l’impegno assunti dalla cordata protagonista della salvaguardia della matricola 11.700.

Queste le dichiarazioni di Pogliese:

“È un giorno storico per tutta la città di Catania”.

“Un ringraziamento particolare va a Joe Tacopina,

talvolta basta uno sguardo per tracciare un percorso di eccezionale valenza per la nostra città”.

E spiega:

“Aabbiamo assunto degli impegni che stiamo puntualmente mantenendo,

credo che ognuno debba fare la propria parte”.

Conclude Pogliese:

“Abbiamo dimostrato di essere persone serie i cui impegni valgono più di atti notarili”.

“Voglio augurare un sincero in bocca al lupo a Tacopina”.