Catania-Foggia, ultima gara girone d’andata. Dopo la prima sconfitta dell’anno nuovo sul campo della Casertana,

il Catania prepara l’ultima gara del girone d’andata allo stadio “Angelo Massimino” contro il Foggia,

squadra neopromossa dalla Serie D nella stagione attuale.

Il match valevole per la diciannovesima giornata di Lega Pro è in programma domenica 17 gennaio alle 15 al “Cibali”.

Per la formazione etnea la partita contro i pugliesi non sarà un normale match stagionale,

soprattutto dal punto di vista degli ospiti presenti in tribuna.

Infatti, come dichiarato qualche settimana fa dall’avvocato Giovanni Ferraù,

ad assistere al match di domenica ci sarà anche Joe Tacopina,

già giunto a Catania in serata per firmare il contratto preliminare sul passaggio di proprietà del club etneo con la SIGI,

dirigendosi l’indomani al “Massimino” per osservare dal vivo quella che potrebbe essere la sua nuova squadra.

In occasione della gara contro il Foggia, tuttavia, mister Raffaele non potrà avere ancora a disposizione Pinto in difesa e Pecorino all’attacco,

elementi del collettivo etneo ancora alla prese con infortuni recenti.

Così è possibile ipotizzare la riconferma di Sarao e Piccolo dal primo minuto nel reparto offensivo,

mentre in difesa il tecnico etneo potrebbe concedere spazio ad Albertini sulle corsie laterali.

D’altro canto i rossazzurri incontrano una corazzata come il Foggia pronta a riservare sorprese sino alla fine,

come dimostra il quinto posto in classifica dei pugliesi.

In merito al cammino in campionato, i rossoneri provengono da una striscia di sette risultati utili,

dimostrando grinta e alta competitività anche in trasferta grazie anche all’apporto di Alessio Curcio,

ex trequartista etneo arrivato a quota nove gol in stagione con la maglia del Foggia dopo l’esperienza alle falde dell’Etna.

Dunque il confronto al “Massimino” fra le due squadre sarà un match importante non solo in ottica tecnico-tattica,

ma anche in termini di posizionamento in classifica,

con gli etnei che potrebbero scavalcare i “satanelli” in caso di vittoria da un lato,

e il Foggia pronto a ostacolare la squadra siciliana per avvicinarsi quanto più possibile al podio.