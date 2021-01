Manager di Modelle arrestati a Palermo. Modelle, violenze e sesso, in carcere tre imprenditori della moda. Abusi e prostituzione.

Manager di Modelle arrestati a Palermo

Manager di Modelle arrestati a Palermo. Si potrebbe rivelare una brutta storia di violenze sessuali e prostituzione minorile.

La polizia della squadra mobile di Palermo ha arrestato tre persone, tra cui due manager.

L’inchiesta è coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo siciliano.

Su ordine del gip in carcere Francesco Pampa, di monreale, 41 anni (accusato di violenza sessuale nei confronti di minorenni,

prostituzione minorile, induzione e favoreggiamento della prostituzione di maggiorenni).

Arresti anche per Massimiliano Vicari, di Palermo, 43 anni (prostituzione minorile ed induzione e favoreggiamento della prostituzione di maggiorenne).

Ai domiciliari è finito un uomo di 35 anni che avrebbe consumato rapporti sessuali con una ragazza non ancora diciottenne in cambio di denaro.

Le indagini della squadra mobile sono in corso tra le agenzie Vanity Models Management e Max Services Agency.

Pampa è un agente del settore della moda, Vicari è titolare di un’agenzia che presta servizi di promozione e supporto sul web per le imprese.

Le due persone erano entrate in affari, mettendo su un’agenzia per la promozione di giovani modelle nel centro della città.

Scritturate tante giovani, provenienti da Palermo e altre province, che in effetti all’inizio hanno partecipato a eventi nazionali e internazionali.

Tra queste le fiere dei cavalli arabi che si sono tenute anche a Milano e Parigi, capitali europee della moda.

L’indagine è iniziata dalle dichiarazioni di una giovane che ha cominciato a lavorare con i due uomini all’età di 15 anni.

Ha raccontato di essere stata “iniziata” alla prostituzione da Pampa. Poi sarebbe toccato al socio Vicari e infine l’avrebbero indotta a concedersi a uomini più grandi.

Sarebbe stato piuttosto facile trovare clienti nell’ambito degli eventi legati alla moda.

Gli investigatori dal racconto della ragazzina hanno ricostruito l’intera rete.

Le aspiranti modelle contattate tramite i social e invitate a partecipare ai provini che si tenevano presso lo studio condiviso dai due indagati.

Le giovani minorenni accompagnate dai genitori, superato il provino, si iscrivevano all’agenzia pagando una quota di circa 50 euro.

Da quel momento iniziava il loro percorso all’interno dell’agenzia. Partecipavano a casting, sfilate o shooting fotografici.

Pampa le avrebbe fatte sentire importanti, si dedicava alla loro crescita professionale.

Molte di loro partecipavano a concorsi di bellezza aggiudicandosi le prime posizioni e le ambite fasce da Miss.

Secondo l’accusa, era un modo per irretirle per potere poi abusarne sessualmente e per farle prostituire.