Palazzo cemento Catania, assegnati 96 alloggi. Sindaco consegna i primi appartamenti nella grande torre di viale Moncada a Librino.

Palazzo cemento Catania, assegnati 96 alloggi. Consegnati stamane a Catania nel quartiere Librino i primi appartamenti.

In totale le abitazioni sono 96, destinati alle famiglie prime nella graduatoria delle case popolari.

La grande torre di viale Moncada a Librino, cosiddetta “palazzo di cemento”, per quasi quarant’anni rimasta un’incompiuta.

La struttura si trova nella zona di Catania.

Luogo dove negli anni ‘70 il famoso architetto giapponese Kenzo Tange progetta,

un quartiere che sarebbe dovuto diventare la “città satellite” del capoluogo.

Soddisfatto, il sindaco Salvo Pogliese afferma:

«Oggi celebriamo la rinascita del cosiddetto palazzo di cemento, per tanti anni giustamente considerato il luogo simbolo del degrado e dell’illegalità».

«Occupato abusivamente per scopi di malaffare dalla criminalità».

«Un obiettivo raggiunto con il nostro impegno costante e quello delle due precedenti giunte comunali».

L’edificio aggiunge il primo cittadino è:

«interamente ristrutturato e riqualificato con ascensore, con 96 appartamenti dotati di tutti i comfort consegnati ai legittimi assegnatari».

Ribadisce Pogliese:

«È una grande giornata, non solo per Librino e per la stragrande maggioranza di persone per bene che vi abitano».

«È un simbolo di riscatto per tutti i catanesi, perché ogni centimetro di città sottratto all’illegalità e al malaffare è una vittoria per l’intera cittadinanza».

Pogliese presente assieme agli assessori Enrico Trantino, Sergio Parisi, Giuseppe Lombardo, Pippo Arcidiacono.

Hanno preso parte inoltre, il presidente del consiglio comunale Giuseppe Castiglione,

il presidente della Sidra Fabio Fatuzzo e il presidente del VI Municipio Alfio Allegra.

Il primo cittadino ribadisce:

«Sono emozionato e felice perché si taglia un traguardo importantissimo per queste famiglie,

quasi quattrocento persone in totale, e condivido di cuore con loro la gioia per questo risultato di straordinario valore per l’intera città».

Continua Pogliese:

«Trovo doveroso ringraziare quanti hanno contribuito a vario titolo a risolvere ogni problema per arrivare nei tempi stabiliti nella riunione dello scorso 23 dicembre».

Prosegue il primo cittadino:

«In particolar modo la Sidra, i lavori pubblici, le politiche comunitarie, gli impiegati comunali».

«Questi ultimi che provvedono alle materiali assegnazioni che si concluderanno in pochissimi giorni».

Infine, conclude il capo dell’amministrazione comunale di Catania:

«Saremo in grado nelle prossime settimane di recuperare altri otto appartamenti che destineremo ad altri assegnatari,

mentre quattro immobili saranno destinati alle associazioni di volontariato che operano a Librino».

Durante la consegna delle abitazioni, il sindaco Pogliese ha manifestato l’intenzione che,

i cospicui fondi dei ribassi d’asta non utilizzati per l’esecuzione dei lavori di completamento della grande torre a 17 piani, 4,4 milioni di euro,

saranno impiegati per fronteggiare l’emergenza abitativa sulla base dei progetti che si stanno mettendo in campo gli altri fondi comunitari.

Alla consegna delle chiavi degli appartamenti hanno partecipato anche i consiglieri comunali Angelo Scuderi, Santo Russo e Orazio Grasso.

La scheda del fabbricato ‘Torre Moncada’.

L’immobile di viale Moncada 3, di proprietà comunale realizzato a metà degli anni ‘80 nell’ambito del “Piano di zona Librino”.

Piano approvato nel decennio prima, sulle basi del progetto di sviluppo dell’area cittadina elaborato dall’architetto giapponese Kenzo Tange.

L’opera realizzata dall’impresa Finocchiaro su progetti degli architetti Leone e Samonà per conto del Comune di Catania dalla “S.T.A Progetti”.

La struttura si è rivelata ben presto un’incompiuta in quanto non regolarmente completata.

I lavori parzialmente realizzati con le strutture in cemento armato, delle pareti perimetrali e dei muri interni.

In sostanza l’immobile risultava completamente inagibile.

Sul finire degli anni ’80 l’immobile occupato abusivamente e ciò provocò il degrado negli anni a venire problemi di degrado del fabbricato e di illegalità.

Con il Programma Piano Città del Mit, mediante la Convenzione firmata nel maggio del 2014, finanziati i lavori per il completamento dell’immobile al fine di renderlo agibile e abitabile.

L’importo dei lavori designato in 8,5 milioni di euro, utilizzando fondi ex Gescal stanziati alla fine del 2011.

Il medesimo anno del primo sgombero del palazzo, tramite un’azione congiunta tra il Comune e le forze dell’ordine.

Il bando di gara pubblicato a novembre del 2015 e l’aggiudicazione si è formalizzata a settembre 2016 con un ribasso del 55%.

Ribasso che ha determinato un importo contrattuale di 5,1 milioni di euro. La firma del contratto e l’inizio dei lavori sono avvenuti nel novembre 2016.

Nel 2019 la giunta Pogliese su proposta dell’assessore Parisi, ha deliberato, l’inserimento dell’opera pubblica nel Programma di finanziamenti Pon Metro 2014-2020.

L’importo stanziato, ammonta a 4,45 milioni di euro al fine del riutilizzo della somma (pervenuta dal precedente finanziamento “Piano città”) per finalità legate all’emergenza abitativa.

Il ribasso applicato ha comportato che l’amministrazione comunale potesse disporre di ulteriori 4,45 milioni di euro.

Tale somma sarà utilizzata per fare fronte all’emergenza abitativa di altri cittadini più svantaggiati alla ricerca di una casa.