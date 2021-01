Coronavirus in Sicilia, 1.587 contagi e 37 morti. il tasso di positività scende al 18%. Infettivologo: «Mutazione del virus in Sicilia? Nessuna conferma».

Coronavirus in Sicilia, 1.587 contagi e 37 morti. Cala leggermente l’impennata del Covid-19 in Sicilia, ma i numeri rimangono alti.

I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 8.698, con un tasso di positività che scende dal 20 al 18,2%.

Restano ancora tante le vittime, oggi sono 37.

Negli ospedali sono ricoverate 33 persone in più (nessun aumento in terapia intensiva), 237 i dimessi/guariti.

Di seguito i nuovi contagiati per provincia:

Catania 469; Palermo 451; Messina 246; Siracusa 23; Caltanissetta 75; Agrigento 35; Enna 35; Ragusa 31 e 13 a Trapani.

Ospedali siciliani sotto pressione.

Come si è verificato a novembre gli ospedali dell’isola sono nuovamente sotto pressione.

a Termini Imerese, stamane si è registrato un picco di presenze che ha creato qualche problema.

Infatti, in alcuni momenti i pazienti sono stati dirottati verso altri ospedali della provincia.

Nel pomeriggio la situazione si è stabilizzata.

Problemi registrati anche nel pronto soccorso di Villa Sofia, a Palermo.

All’ingresso dell’area di emergenza del nosocomio affisso un cartello con la scritta «si accettano solo codici rossi».

In questo momento la situazione ospedaliera è monitorata costantemente dai responsabili della sanità siciliana.

L’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza afferma:

«Ci aspettiamo ancora per qualche settimana una crescita del contagio e, quindi, una fase di tensione per le strutture ospedaliere, territoriali e per le aree di emergenza».

Buone notizie per quanto riguarda le vaccinazioni, l’assessore sottolinea:

«Completate in tutta la Sicilia le scorte, tenuto conto della prima fase di richiami che prudenzialmente è stata accantonata».

Mutazione del virus in Sicilia, ancora nessuna conferma.

L’ipotesi che collegherebbe l’aumento dei contagi in Sicilia con una variante del virus come quella inglese, non sembra trovare conferme, almeno per il momento.

Il professore Antonio Cascio, direttore dell’unità di malattie infettive del Policlinico ‘Paolo Giaccone’ di Palermo spiega:

«A oggi non ci sono conferme scientifiche di una mutazione che potrebbe essere suffragata solo dalle analisi della sequenza genetica del Rna virale».

Italia leggero calo dei contagi, sale il tasso al 13,6% aumentano i morti.

Nelle ultime 24 ore, i positivi al tampone in tutto il Paese sono 12.532. Le vittime sono 448. Ieri i positivi erano stati 18.627, i morti 361.

Eseguiti 91.656 tamponi (ieri erano stati 139.758). Il tasso di positività sale al 13,6%, a fronte del 13,3% di ieri (+0,3%).

Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva sono 168, i pazienti sono in aumento di 27 unità nel saldo giornaliero tra ingressi e uscite.

Il totale dei ricoverati in rianimazione è oggi di 2.642 persone.

I degenti con sintomi nei reparti ordinari aumentano di 176 unità, per un totale di 23.603.

Complessivamente i casi da inizio epidemia sono 2.289.021, le vittime 79.203.

I positivi attualmente sono 575.979 (-3.953), i dimessi e i guariti 1.633.839 (+16.035).

In isolamento domiciliare ci sono 549.734 persone (-4.156).

Le regioni che registrano il maggior numero di nuovi contagi sono Emilia Romagna con 1.942 positivi;

Segue il Veneto con 1.715; Sicilia 1.587; Lombardia 1.488; Lazio 1.254 e Campania 1.021.