Calcio Catania, Gatto in prestito alla Cavese. In queste settimane la società di via Magenta sta lavorando assiduamente sugli esuberi in rosa,

chiudendo prima la trattativa con l’Imolese per la cessione di Piovanello e di recente quella di Emmausso al Lecco.

Mentre sono tante le ipotesi di arrivo alle falde dell’Etna, sebbene ancora non sia pervenuta alcuna ufficialità,

nelle ultime ore la dirigenza etnea ha ufficializzato la terza cessione, stavolta a titolo temporaneo, in questa sessione di calciomercato invernale.

Al centro dell’operazione di mercato in casa Catania l’attaccante Alessandro Gatto,

il quale nel corso di questo campionato ha trovato poco spazio tra gli undici titolari di mister Raffaele.

Inoltre, secondo un comunicato ufficiale del Calcio Catania, l’attaccante ex Bisceglie partirà alla volta di Cava de’ Tirreni fino a fine stagione.

Questo il comunicato:

“Il Calcio Catania comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Gatto,

a titolo temporaneo, alla società Cavese 1919″.