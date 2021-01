Casertana-Catania 3-2, agonismo al "Pinto". La formazione etnea spezza in negativo la striscia di risultati positivi di fila del 2020, la Casertana allontana l'ombra dei playout.

Casertana-Catania 3-2, agonismo al “Pinto”. Il Catania comincia il 2021 con la trasferta al “Pinto” di Caserta in occasione della diciottesima giornata di Serie C.

I padroni di casa scendono in campo con il 4-3-3. Tra i pali conferma per il portiere classe 2000 Michele Avella.

Nel quartetto difensivo spazio ai terzini Cristian Hadziosmanovic e Cristiano Del Grosso e alla coppia centrale Carillo-Konate.

Sulla mediana titolari Nicolas Izzillo e Simone Icardi assieme a Salvatore Santoro in cabina di regia.

In attacco conferma per il centravanti Luigi Cuppone supportato dagli esterni Mario Pacilli e Gianluca Turchetta.

Per il Catania mister Raffaele adotta il 3-4-3. In porta ancora titolare il giovane Alessandro Confente.

Nel tridente di difesa confermati Denis Tonucci e Andrea Zanchi con Tommaso Silvestri in mezzo.

Sulle corsie esterne spazio a Luca Calapai e Kevin Biondi con i mediani Nana Welbeck e Jacopo Dall’Oglio.

Nel reparto offensivo il tecnico etneo sceglie Antonio Piccolo e Reginaldo in posizione di esterni a sostegno della prima punta Emanuele Pecorino.

A partire dal primo minuto di gara mister Raffaele deve supplire a un’emergenza immediata inserendo Sarao per Pecorino,

quest’ultimo indisponibile a causa di un risentimento nel corso del riscaldamento pre-gara.

Ciononostante la formazione etnea mette in mostra un pressing elevato sin dai primi frangenti del match,

mettendo spesso in difficoltà la difesa della Casertana impegnata in un lavoro di ripiego verso la propria metà campo.

Tuttavia la squadra campana in fase di possesso palla si rende insidiosa grazie a un fraseggio veloce,

provando in qualche occasione lanci lunghi per sfondare le linee avversarie.

Così è il Catania a realizzare la prima occasione della gara al quarto minuto con Dall’Oglio,

il quale, sugli sviluppi di un corner, prova la ribattuta di prima spedendo però la sfera sugli spalti.

Inoltre il mediano etneo prova nuovamente a portare il Catania in vantaggio al decimo minuto su calcio d’angolo,

ma in questa occasione lo stesso Dall’Oglio non riesce nell’impresa subendo l’anticipo della difesa campana sotto porta.

Al di là dell’offensiva rossazzurra costante, la Casertana non demorde e capitalizza il primo tiro della partita al minuto 17.

In questa occasione Pacilli tende un assist in area per Turchetta,

il quale stacca di testa insaccando il gol dell’uno a zero con l’aiuto della traversa interna.

Tuttavia si rivela ulteriormente efficace anche la risposta immediata del Catania che non perde tempo a pareggiare i conti.

Infatti al minuto 21 è Piccolo ad annullare il vantaggio avversario calciando una sassata da fuori area sull’appoggio di Sarao,

spiazzando Avella a sinistra con una rete che sorprende anche il blocco campano in difesa.

L’esterno rossazzurro, inoltre, cerca la personale doppietta al minuto 26 tentando un tiro a giro dalla distanza,

conclusione che però si esaurisce di tanto sopra la traversa senza spaventare il portiere rossoblu.

In seguito la Casertana impegna ancora una volta gli etnei al minuto 40 nel corso di una ripartenza pericolosa,

ripartenza in cui Turchetta si coordina per il tap in sotto porta ma l’attaccante campano non riesce nella coordinazione,

con Confente che lascia scorrere il pallone oltre la linea di fondo impedendo il recupero a Cuppone vicino al primo palo.

Nella ripresa del secondo tempo si evidenzia lo stesso dinamismo dei primi quarantacinque minuti,

con le due squadre che provano ad andare oltre il pareggio.

Così passano soltanto due minuti dopo i quali la Casertana sorprende la formazione etnea su corner allungando le distanze sul punteggio di due a uno.

Infatti è al minuto 47 che Carillo, sull’assist di Pacilli dalla bandierina, di testa battendo la marcatura di Confente impegnato in un’uscita senza misura,

realizzando in questo modo la quarta rete in campionato e sbloccando ancora una volta il risultato.

A questo punto il Catania reagisce ma senza risvolti positivi al minuto 58 quando Biondi,

non sfruttando al meglio il cross teso di Dall’Oglio, prova la conclusione di testa in tuffo senza agganciare il pallone che si esaurisce fuori di poco.

Tuttavia la Casertana calca il proprio dominio in campo anche al sessantacinquesimo,

minuto in cui i campani siglano la terza rete del match grazie al tandem Izzillo-Cuppone,

con quest’ultimo che sotto porta supera Confente in uscita segnando la quinta rete in maglia rossoblu.

Di contro mister Raffaele prova a cambiare le carte in tavola inserendo in campo Rosaia e Manneh al posto di Dall’Oglio e Biondi,

tenendo un assetto leggermente più offensivo.

In questi frangenti la gara assume dei toni meno intensi rispetto al primo tempo,

con la Casertana che cerca di contenere le avanzate etnee e il Catania che sposta il baricentro in avanti per cambiare le sorti del match.

tenendo in considerazione anche la pioggia che condiziona il campo del “Pinto” rendendolo meno praticabile.

Poco dopo la terza rete la Casertana rischia di farsi recuperare al minuto 68 quando l’arbitro fischia un tocco di mano di Konate in area,

decretando così il tiro dagli undici metri in favore del Catania.

Dal dischetto però Avella indovina la traiettoria della conclusione di Sarao e si rende protagonista parando il rigore all’attaccante etneo.

Nonostante la ghiotta occasione non concretizzata, i rossazzurri ricompattano le proprie forze,

e dimostrano di essere ancora in partita al minuto 74 quando accorciano le distanze dagli avversari.

In questa occasione Manneh, approfittando del filtrante di Piccolo in area,

a tu per tu con Avella calcia di prima spiazzando il portiere rossoblu e siglando la rete del tre a due.

Nel quarto minuto di recupero su cinque del secondo tempo la Casertana spreca un’ottima occasione per chiudere la gara quando Icardi,

recuperando palla a centrocampo si trova solo a tu per tu con Confente,

ma il mediano rossoblu non c’entra lo specchio della porta e calcia di poco fuori dal palo destro.

Dunque sul punteggio finale di tre a due la Casertana conquista una vittoria importante in chiave salvezza,

mentre il Catania spezza in negativo la serie di otto risultati positivi consecutivi non ottenendo la prima vittoria del 2021.

CASERTANA-CATANIA 3-2

CASERTANA (4-3-3): Avella; Hadziosmanovic, Carillo, Konate, Del Grosso; Izzillo, Santoro, Icardi; Pacilli (83′ Polito), Cuppone (75′ Matese), Turchetta.

A disp. di Guidi: Zivkovic, Polito, Ciriello, De Vivo, Setola, Valeau, Petruccelli, Matese, De Lucia.

CATANIA (3-4-3): Confente; Tonucci, Silvestri, Zanchi; Calapai (81′ Albertini), Welbeck (90′ Maldonado), Dall’Oglio (66′ Rosaia), Biondi; Piccolo, Pecorino, Reginaldo (66′ Manneh).

A disp. di Raffaele: Martinez, Della Valle, Pellegrini, Noce, Albertini, Izco, Rosaia, Maldonado, Panebianco, Manneh, Sarao, Vrikkis.

ARBITRO: Daniele Perenzoni (Rovereto)

AMMONIZIONI: Pacilli (CE), Dall’Oglio (CT), Del Grosso (CE), Sarao (CT), Tonucci (CT), Welbeck (CT)

RECUPERO: /; 5′ s.t.

MARCATORI: 17′ Turchetta (CE); 21′ Piccolo (CT); 47′ Carillo (CE); 65′ Cuppone (CE); 74′ Manneh (CT)