Tacopina-Sigi, slitta la firma di domani. Secondo l'avvocato Giovanni Ferraù, la firma per la cessione della società è stata fissata sabato 16 gennaio in presenza di tutte le parti.

l’avvocato italo-americano che in questi ultimi mesi ha stretto l’intesa con la SIGI per acquisire il 100% delle quote del club etneo.

In queste ultime ore, però, è arrivata una decisione rilevante ai fini dei passaggi burocratici per ufficializzare la trattativa:

la firma di Tacopina sull’accordo di cessione della società di via Magenta non avverrà domani, come pubblicato in precedenza.

La notizia è stata resa nota dall’avvocato Giovanni Ferraù con un post su Facebook,

il quale ha specificato che il contratto preliminare verrà firmato nella giornata di sabato 16 gennaio,

dovendosi adesso escludere la firma telematica dell’avvocato statunitense.

Inoltre, secondo Ferraù, sarebbe stato proprio Tacopina a chiedere di firmare l’accordo in presenza.

Infine è importante sottolineare la presenza del presidente a stelle e strisce al “Massimino” in occasione di Catania-Foggia,

match in calendario all’indomani della firma sul contratto preliminare.

Queste le parole dell’avvocato Giovanni Ferraù su Facebook:

“È stata una giornata intensa e proficua. Dopo sette ore e mezza di lavoro, svolto in armonia,

abbiamo scartato la modalità di sottoscrizione telematica dell’accordo”.

“Joe Tacopina, costantemente informato,

ha appena comunicato di volere apporre la firma in presenza e vivere con noi una giornata epocale”.

Dichiara Ferraù:

“Il contratto preliminare verrà firmato, pertanto, sabato 16 gennaio a Torre del Grifo,

e l’indomani saremo tutti allo stadio in occasione di Catania-Foggia”.

E continua:

“Nel frattempo avremo ulteriori risposte dai creditori istituzionali che ci consentiranno una più fluida definizione dell’accordo”.

Conclude Ferraù:

“Tutto quanto sopra per l’esclusivo Bene del Calcio Catania!”.

“Senza alcuna fretta ma senza un minimo di sosta!!!”.