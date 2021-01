Scuola Sicilia, sindaci Catania e Messina per rinvio. Pogliese: «Necessario slittamento almeno a fine mese». De Luca rinvia a sabato la decisione.

Scuola Sicilia, sindaci Catania e Messina per rinvio

Scuola Sicilia, sindaci Catania e Messina per rinvio. Si procede verso la proroga di chiusura degli istituti scolastici.

Dopo le indicazioni proferite dal Cts regionale, che suggerisce misure più restrittive, anche il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, si pronuncia in tal senso.

Afferma Pogliese:

«Il quadro di incertezza delle valutazioni del governo nazionale, congiuntamente ai dati non propriamente confortanti della diffusione dell’epidemia in Sicilia e,

in provincia di Catania, fanno ritenere necessario lo slittamento almeno a fine mese della data per il rientro in classe degli studenti di secondo grado».

Sottolinea il primo cittadino:

«Nel presupposto che la tutela della salute debba avere assoluta priorità, confortato dalle tante sollecitazioni di cittadini e operatori della scuola e,

tra queste la Consulta provinciale degli studenti e la Uil etnea, come sindaco e come padre di ragazzi in età scolare,

seppure a malincuore, reputo assolutamente opportuno rinviare questo momento di ripresa delle attività scolastiche».

Aggiunge Pogliese:

«Sono certo che il governo regionale con il supporto degli esperti della sanità, saprà individuare scelte e percorsi condivisi».

Conclude il sindaco di Catania:

«Percorsi per rendere compatibili in tutta la Sicilia, le soluzioni più idonee per la tutela della salute con quelle dell’indispensabile svolgimento in presenza delle attività didattiche».

Intanto a Messina, il sindaco Cateno De Luca in un messaggio su Facebook.

Il primo cittadino ha scritto di voler valutare l’ipotesi per un prolungamento della chiusura delle scuole fino al 31 gennaio.

Quindi esprime la volontà di prorogare l’ordinanza con la quale ha disposto la chiusura, fino al 9 gennaio, delle scuole di ogni ordine e grado in città.

Il provvedimento dipende dalla continua crescita dei contagi nel messinese e dalla criticità della situazione negli ospedali.

La valutazione sarà specificata entro sabato quando si riunirà il nuovo tavolo tecnico.