Spazio Macos presenta "Artistic dialogue". Sabato 9 gennaio, alle ore 14 si inaugura la mostra collettiva virtuale "Artistic dialogue" a cura di Mamy Costa.

Spazio Macos presenta “Artistic dialogue“. Sarà presente sui social e in loop sui due monitor presso la Galleria Spazio Macos (Via Cardines, 16 Messina).

La mostra vede dialogare artisti diversi per stile, tecniche e soggetti, così da ottenere un delicato equilibrio di colori e di forme.

L’adesione alla collettiva testimonia quanto sia esteso il desiderio di confronto e dialogo in questo preciso momento storico.

Artistic dialogue rappresenta un nonluogo surmoderno tra gli steccati resi necessari dalle restrizioni anticovid.

La mostra on line consente di godere della bellezz in tutta sicurezza da casa nostra.

Oppure, se si vuole anche nei locali della Galleria, in loop sui monitor, prenotando un appuntamento al 3407760578.

Nel rispetto di tutte le regole anticovid, si potrà accedere alla Galleria ed acquisire notizie sugli artisti e curiosità sulle opere.

Con soddisfazione, accogliamo ben sei nuovi artisti che, con tutti gli altri, arricchiscono l’impegno di Spazio Macos nella ricerca di talenti e nella divulgazione del bello.

Per Artistic dialogue sono stati selezionati solo quindici artisti, per dare il giusto rilievo ad ognuno di loro:

Victor Alonso nato in Colombia e cresciuto in Italia, Erika Anastasi (Me), Alberto Avila (Me), Ivano Celesti (LE),

Bartolomeo Ciampaglia (Me), Serenella Costa (Me), Giuseppina D’Andrea (Me), Vera Faraone (Me),

Sabrina Faustini (Roma), Frage (PG), Francesco Garuti (RE), Silvia Grassi (LU), Maria Marino (RC), Maria Felice Vadalà (PA).

Alla mostra virtuale Artistic dialogue, dal 16 al 31 gennaio, nei locali della Galleria, sarà accostata la mostra degli Artisti in Permanenza:

Ignazio Pandolfo, Sabrina Faustini, Victor Alonso, Federico Giustino.

Si potranno visitare le mostre nei seguenti orari:

dal martedi al sabato, dalle 17.00 alle 19.30

oppure da casa, su tutti i social o seguendo la pagina Fb @SpazioMacos