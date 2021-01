Covid in Sicilia, San Fratello zona rossa. Provvedimento dal 7 al 21 gennaio nel comune del messinese dove si registrano circa 80 casi.

Covid in Sicilia, San Fratello zona rossa

Covid in Sicilia, San Fratello zona rossa. Il Comune di San Fratello, in provincia di Messina, da domani, giovedì 7 gennaio diventerà “zona rossa”, sino a giovedì 21 gennaio 2021.

Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci che, d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza, ha disposto l’adozione della misura contenitiva.

Il provvedimento è stato emesso dopo aver sentito il sindaco.

La restrizione adottata per la gravità della situazione sanitaria al: «fine di salvaguardare la salute pubblica». In paese i soggetti positivi sono circa un’ottantina.

Il sindaco Salvatore Sidoti Pinto afferma:

«Non prendiamo questa ordinanza come un castigo, come qualcosa di brutto, servirà a liberare il nostro paese da questo nemico».

Aggiunge il primo cittadino:

«Pensavamo di superare questo momento critico per il mondo intero e anche per il nostro paese, da soli, facendo ricorso alla sensibilità di tutti».

Continua Sidoti Pinto:

«Non ci siamo riusciti, si continuano a fare assembramenti, pranzi e cene conviviali con troppe persone, specie in campagna, si fa poco per evitare di incontrare il nemico in agguato».

Conclude il sindaco di San Fratello:

«Sarà un periodo breve, impegniamoci tutti, attenendoci alle norme di prevenzione, proteggiamoci uno con l’altro, cerchiamo di avere rispetto dei suggerimenti che ormai tutti conosciamo».

Prorogata inoltre fino al 15 gennaio (compreso) l’ordinanza n. 64 del 10 dicembre 2020.

Quest’ultima contiene misure di contenimento relative ai soggetti che fanno ingresso nel territorio della Regione.

Esse sono misure aggiuntive di distanziamento interpersonale e il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nella gestione dei pazienti.