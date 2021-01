Catania torna in allenamento, Piovanello in uscita. L'attaccante classe 2000 ha totalizzato nove presenze con la maglia rossazzurra, per lui prossima avventura all'Imolese.

Catania torna in allenamento, Piovanello in uscita. Con l’inizio del 2021 la formazione etnea torna a Torre del Grifo per iniziare i primi allenamenti,

in vista della sfida esterna contro la Casertana in programma domenica 10 gennaio allo stadio “Alberto Pinto”.

Dopo un primo ciclo di allenamenti individuali tra sabato 2 e domenica 3 gennaio,

nella mattinata odierna i rossazzurri si sono potuti dedicare agli allenamenti collettivi,

grazie al risultato negativo di tutti i tamponi effettuati dalla squadra catanese.

Al contempo è in corso già da due giorni la sessione di calciomercato invernale fino a giorno 1 febbraio,

sessione durante la quale anche il Catania ha cominciato a muovere i primi passi verso un cambiamento della rosa etnea,

dovendosi tenere in considerazione anche la firma a breve dell’avvocato italo-americano Joe Tacopina che rileverà il 100% delle quote del club di via Magenta.

Infatti, mentre da un lato i componenti della SIGI hanno dato l’ok all’ intesa con lo stesso Tacopina in programma sabato 9 gennaio,

dall’altro l’attuale proprietà del Calcio Catania lavora sul fronte delle entrate e delle uscite.

E proprio in queste ultime ore la società rossazzurra ha ufficializzato la prima cessione dell’anno,

ossia l’addio di Enrico Piovanello,

attaccante classe 2000 che termina così la sua avventura alle pendici dell’Erna dopo soltanto nove presenze stagionali.

La prossima destinazione di Piovanello sarà l’Imolese, squadra militante nel Girone B di Lega Pro al momento in zona playoff.

Questo il comunicato ufficiale del Calcio Catania:

“Il Calcio Catania comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Enrico Piovanello,

per il prosieguo della stagione sportiva 2020/21, all’Imolese Calcio 1919″.

E conclude:

“Al giovane attaccante veneto, che conclude la sua esperienza nel nostro club con 9 presenze in campionato, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali”.