Italia zona rossa prossimo weekend, rebus scuole. Il vertice tra il Governo e le Regioni è terminato a tarda notte.

L’incontro voluto per illustrare le ipotesi sulle misure che saranno introdotte dal prossimo 7 gennaio, alla scadenza del decreto di Natale.

Da quanto emerge, riguardo ai nuovi provvedimenti, sarà fatto un ulteriore passaggio di governo.

Per l’esecutivo nazionale erano presenti i ministri per le Autonomie, Francesco Boccia e per la Salute Roberto Speranza

Tra i presidenti di regione, erano presenti per la Liguria Giovanni Toti, per il Veneto Luca Zaia, per l’Emila Romagna Stefano Bonaccini e per il Molise Donato Toma.

In giornata è previsto un nuovo vertice di governo.

Si lavora per chiudere a breve l’ordinanza ponte del ministro della Salute, Roberto Speranza,

in vigore fino al 15 gennaio, data di scadenza dell’ultimo Dpcm.

Non si esclude che il provvedimento possa essere firmato anche entro stasera.

Zona rossa weekend 8-9 gennaio.

Secondo fonti non ufficiali si apprende, per i Comuni sotto i 5 mila abitanti che saranno comunque possibili gli spostamenti entro i 30 km, ad eccezione del capoluogo di provincia.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza afferma:

«Valutiamo l’ipotesi per il prossimo fine settimana di applicare le misure da zona rossa per i festivi e prefestivi, con la salvaguardia dei Comuni più piccoli per gli spostamenti».

Conclude Speranza:

«Dopo aver raccolto i contributi dei presidenti domani si tireranno le somme con il governo».

Dati delle regioni ufficializzati giorno 8 gennaio.

I dati emessi dalla Cabina di regia per il monitoraggio delle Regioni sono previsti entro l’otto gennaio.

Solo in quella data sapremo se un certo numero di Regioni potrebbero cambiare fascia.

Il passaggio effettivo alla nuova fascia di assegnazione avverrà l’undici gennaio.

l’assegnazione, riguarderà le Regioni che saranno individuate a seguito delle verifiche effettuate sulla base del monitoraggio.

Resta confermato invece per l’otto gennaio il prossimo report. In programma, possibile modifica valutazione Rt.

In merito alla valutazione Rt, il ministro per le Autonomie, Francesco Boccia interviene:

«Stiamo facendo fare un approfondimento ai tecnici in modo da abbassare le soglie Rt per accedere in zona rossa o arancione».

Conclude Boccia:

«Misura che incide sul modello della zonizzazione».

In riferimento alla cosiddetta “ordinanza ponte” interviene il ministro Speranza:

«La proposta oggi non è cambiare i parametri, che restano gli stessi perché hanno funzionato, ma le soglie di accesso a una zona».

Continua Speranza:

«decidendo di essere ancora più rigorosi per consentire alla campagna di vaccinazione di avere delle reti sanitarie meno appesantite, da difendere con maggior forza quando l’Rt supera l’1».

Conclude il ministro per la Sanità:

«La zonizzazione e le responsabilità dei territori hanno funzionato perché hanno portato il Paese da 1.72 a 0.8. E questo è un risultato oggettivo».

Ipotesi rinvio riapertura scuola.

Scuole elementari e medie tornano in presenza dal 7 gennaio.

mentre sulla riapertura delle superiori diversi presidenti di Regione ritengono che sia decisivo aspettare l’esito del monitoraggio dell’8 gennaio.

Il presidente della Regione Liguria e vicepresidente della Conferenza delle Regioni Giovanni Toti afferma:

«Dove saranno prevedibili e necessarie nuove misure restrittive, è inutile riaprire le scuole superiori per pochi giorni, magari due, per poi richiudere».

Infine Toti conclude:

«Sarebbe solo una decisione politica voluta da qualcuno nel governo per mettere la propria bandierina,

senza alcun vantaggio per gli studenti e con molti ulteriori disguidi per le famiglie”.

Assenso a misure rigorose, ma con ristori.

I presidenti delle Regioni sono quasi tutti concordi con misure rigorose anche per le prossime settimane.

La condizione dell’assenso, purché non siano modificate di settimana in settimana e siano garantiti i ristori.

Diversi presidenti di Regione sarebbero anche concordi sulla modifica in senso restrittivo dello ‘Rt’ per accedere alle zone.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti chiede che:

«Dal 7 gennaio è giusto tornare alle cosiddette zone gialla, arancione e rossa, ma occorre rivedere i criteri».

Aggiunge il presidente della Regione Liguria:

«Oltre al criterio dell’Rt come proposto dal governo, occorre considerare anche la classificazione dei tamponi, contando quelli antigienici, il tasso di incidenza del virus e il numero di pazienti negli ospedali».

Continua Toti:

«Le Regioni hanno concordato sul fatto che stiamo vivendo ancora un momento complesso, in cui il tasso di diffusione del virus è tornato a crescere, in Europa come in Italia».

Sottolinea inoltre che:

«In più non sono ancora noti tutti i risvolti della cosiddetta ‘variante inglese’, con un maggiore tasso di contagiosità”.

Infine, Toti chiede una revisione dei criteri per valutare le zone di rischio delle Regioni:

«altrimenti si rischia di avere delle classificazioni regionali ingiuste e penalizzanti, o addirittura assurde, che puniscono chi fa più tamponi».