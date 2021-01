Autodemolizioni Mineo, carcasse di auto in fiamme. Colonna di fumo visibile a decine di chilometri di distanza. Molti mezzi incendiati.

Autodemolizioni Mineo, carcasse di auto in fiamme

Autodemolizioni Mineo, carcasse di auto in fiamme. Un vasto incendio si è sviluppato questa mattina, intorno alle 10.

Il rogo presso una ditta di autodemolizioni in contrada Terre Salse, a Mineo.

le carcasse delle auto raggiunte dalle fiamme sono un centinaio che hanno seriamente danneggiato anche la struttura.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Caltagirone e squadre di supporto inviate dal distaccamento sud di Catania.

Non si conoscono, al momento, le cause del rogo. Le alte fiamme e il fumo nero sono ben visibili a chilometri di distanza.

Alcuni automobilisti in transito sulla strada statale 417 Catania-Gela hanno lanciato l’allarme. Non si registrano feriti.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause