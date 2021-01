Coronavirus in Sicilia, 1.122 positivi e 28 decessi. Tasso di positività scende al 15%. eseguiti 7.497 tamponi. Catania con più contagi.

Coronavirus in Sicilia, 1.122 positivi e 28 decessi

Coronavirus in Sicilia, 1.122 positivi e 28 decessi. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di contagio registrati sono 1.122 (ieri 1.299) su 7.497 tamponi (ieri 7.308).

Il tasso di positività scende al 15% (ieri 17,7%).

Negli ospedali sono ricoverate 4 persone in più, altre 5 in terapia intensiva, i dimessi/guariti sono 615.

Ecco i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Catania 319; Palermo 223; Messina 171; Trapani 129; Siracusa 107; Agrigento 63; Caltanissetta 55; Ragusa 54 ed Enna 1.

In Italia ancora alto il numero dei positivi, leggermente in calo le vittime.

I nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 22.211. Le vittime sono invece 462.

Continua a salire il tasso di positività, che si attesta al 14,1% rispetto al 12,6% di ieri.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 157.524.

Le persone attualmente positive in Italia salgono per il secondo giorno consecutivo. Ad oggi sono 574.767, 4.871 in più rispetto a ieri.

Anche il 31 dicembre si era registrato un aumento, ma di 5.501.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per coronavirus in Italia scendono di due unità, nonostante i 145 nuovi ingressi registrati oggi.

Gli attualmente ricoverati in terapia intensiva sono 2.553, contro i 2.555 di ieri. Nei reparti ci sono invece 22.822 persone, 329 in meno di ieri.

I guariti o dimessi sono aumentati di 16.877 raggiungendo quota 1.479.988. Le vittime da inizio pandemia sono, invece, 74.621.