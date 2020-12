Covid-19 in Sicilia, 995 nuovi casi con 26 decessi. Aumentano i contagi, a fronte di 8.807 tamponi eseguiti. Tasso di positività resta invariato.

Covid-19 in Sicilia, 995 nuovi casi con 26 decessi

Covid-19 in Sicilia, 995 nuovi casi con 26 decessi. Nelle ultime 24 ore eseguiti 8.807 tamponi.

Il report mostra un trend in linea con i dati del giorno precedente col tasso di positività che resta invariato: 11,2% (ieri 11,4%). Ventisei i decessi.

I ricoveri in più negli ospedali sono 29, in calo i degenti in terapia intensiva (-6). Sono 806 i dimessi/guariti.

Ecco i nuovi casi nelle province:

Messina 287; Palermo 225; Catania 185; Trapani 105; Caltanissetta 57; Siracusa 42; Enna 35; Ragusa 33 e Agrigento 26.

In Italia aumentano i contagi, ancora troppi i decessi.

I nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 11.212 e 659 le vittime. I guariti o dimessi sono stati 17.044.

I tamponi eseguiti sono 128.740, ieri erano 68.681. Il tasso odierno di positività è dell’8,7%, in calo rispetto al 12,5% di ieri.

In Italia scendono di 16 unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva per coronavirus, nonostante 256 nuovi ingressi in reparto in sole 24 ore (ieri erano 167).

Dai dati odierni sulle terapie intensive mancano quelli della Regione Campania che ha comunicato di non averli a disposizione.

Calano di 270 unità i ricoverati con sintomi, raggiungendo complessivamente i 23.662.

In Italia sono 568.728 Gli attuali positivi, i dimessi o guariti 1.425.730 e i morti 73.029 che raggiungono una cifra impressionante.