Catania-Catanzaro 1-1, etnei recuperano nel finale. Al gol di Di Massimo nel primo tempo risponde Manneh verso la fine del match. Il Catania conquista l'ottavo risultato positivo di fila, Catanzaro a pari punti con l'Avellino al terzo posto.

Catania-Catanzaro 1-1, etnei recuperano nel finale. Il Catania ospita il Catanzaro al “Massimino” nell’ultima giornata del girone d’andata.

La formazione etnea scende in campo con il 3-4-3. In porta altra conferma per Alessandro Confente.

Nel tridente difensivo torna titolare Denis Tonucci con Andrea Zanchi ai lati e il centrale Tommaso Silvestri.

Sulle corsie laterali spazio a Luca Calapai e Giovanni Pinto a supporto del centrocampo composto da Nana Welbeck e Jacopo Dall’Oglio.

Foto Riccardo Caruso

Nel reparto offensivo titolare il centravanti Manuel Sarao accompagnato dagli esterni Antonio Piccolo e Kevin Biondi.

Per il Catanzaro mister Calabro adotta il 3-4-1-2. Tra i pali titolare il portiere classe 1989 Paolo Branduani.

Nel reparto di difesa il tecnico giallorosso sceglie i laterali Luca Martinelli e Paride Pinna con Pasquale Fazio in mezzo.

Sulla mediana spazio a Luca Verna e Francesco Corapi alle spalle del trequartista Massimiliano Carlini,

mentre in posizione defilata ai lati del campo conferma per Giacomo Casoli e Sergio Contessa.

In attacco mister Calabro sceglie il duo offensivo composto da Alessio Di Massimo e dall’ex Catania Matteo Di Piazza.

Il primo squillo del match lo realizza il Catania con Silvestri al terzo minuto sugli sviluppi di un corner rocambolesco,

impensierendo Branduani ma spedendo la palla sopra la traversa.

Sin dai primi minuti di gara si nota un atteggiamento offensivo da parte della formazione etnea in cerca dell’immediato vantaggio,

mentre il Catanzaro appare più propenso a prendere spazio e sfruttare il fattore sorpresa nelle ripartenze.

foto Riccardo Caruso

Inoltre è proprio l’ex Catania Di Piazza a proporsi in zona d’attacco aiutando i compagni nelle manovre dai lati.

L’apporto propositivo dei giallorossi si trasforma nel gol del vantaggio già all’ottavo minuto sfruttando l’errore di Silvestri in rilancio.

Infatti in questi frangenti Corapi recupera palla a centrocampo e tende un assist teso per Di Massimo,

il quale a tu per tu con Confente sferra un mancino che spiazza il portiere etneo realizzando la rete dello zero a uno.

Un accenno di risposta del Catania giunge al minuto 12 quando Biondi, nel corso di una delle numerose azioni di ripresa,

calibra il tiro dalla distanza ma il pallone va fuori misura senza impensierire la difesa calabrese.

Inoltre lo stesso Biondi prova a insaccare il tap in sotto porta due minuti dopo su calcio d’angolo,

ma non riuscendo ad agganciare il time-line giusto per colpire in scivolata.

Importante anche la conclusione ravvicinata di Sarao respinta in un tempo da Branduani al minuto 24,

con gli etnei che insistono nell’area avversaria nonostante la pressione più stretta del Catanzaro.

Nello specifico è da evidenziare la prestazione di Piccolo in questi minuti,

protagonista di frequenti inserimenti tra le file giallorosse concretizzando la proposizione etnea.

foto Riccardo Caruso

Così al minuto 31 è Dall’Oglio che tenta di sorprendere Branduani da fuori area con una conclusione a giro,

ricevendo la respinta in tuffo del portiere giallorosso nei pressi della linea di rimessa laterale.

L’ultimo guizzo del primo tempo viene realizzato dal Catania nel secondo minuto di recupero quando Piccolo,

battendo una punizione dalla lunga distanza trova Dall’Oglio in area che stacca di testa ma Branduani blocca senza difficoltà.

Al rientro dagli spogliatoi i due tecnici lasciano intatto l’assetto dei primi qurantacinque minuti,

mentre le due compagini partono con un piglio agonistico meno dinamico rispetto al primo tempo più vivace.

Ciononostante a inizio secondo tempo il Catania non rinuncia a un approccio propositivo,

provando a spingere soprattutto sulle corsie laterali sfruttando la velocità dei suoi esterni.

I rossazzurri sfiorano la rete del pareggio in particolar modo al minuto 55 in due occasioni,

dapprima con Pinto che di testa scaglia la sfera addosso a Branduani non approfittando della clamorosa azione,

e poi con Zanchi in ribattuta a cui segue il rimpallo della difesa calabrese.

Per intensificare il reparto offensivo mister Raffaele passa a un 4-2-4 in questi frangenti sostituendo Pecorino al posto di Biondi.

Il giovane attaccante rossazzurro si mette subito in mostra al minuto 63 calibrando un tiro forte di prima che Branduani neutralizza accovacciandosi.

foto Riccardo Caruso

Sul fronte opposto anche il Catanzaro impegna la difesa etnea con l’intento di raddoppiare le distanze,

come avviene al minuto 69 quando Martinelli nel coast to coast personale carica il sinistro ma senza beffare Confente in tuffo.

La risposta insidiosa del Catania arriva al minuto 71 con Pinto che, sugli sviluppi di un corner,

si coordina da fuori area ma Branduani vola sul secondo palo e respinge la conclusione potente del terzino etneo.

Prima degli ultimi dieci minuti di gara si accendono gli animi in campo in seguito a una scalciata da terra di Martinelli su Pinto,

scalciata avvenuta dopo un piccolo battibecco tra i due giocatori nel tentativo di velocizzare l’azione dello stesso Pinto.

Ad ogni modo gli etnei non capitalizzano un’altra occasione importante al minuto 82 quando Zanchi,

ricevendo palla da Dall’Oglio dalle retrovie, liscia il pallone spedendolo al di là della linea di fondo.

Con il cambio di Reginaldo al posto di Tonucci mister Raffaele prova a giocarsi le ultime chances per pareggiare i conti,

tentando spesso di sfondare le linee avversarie e contenere il possesso palla giallorosso.

Il gioco offensivo etneo regala i suoi frutti al minuto 86 quando il Catania riesce a vanificare la superiorità nel risultato della squadra calabrese.

In questa occasione Sarao lancia Manneh in velocità verso la porta avversaria,

così quest’ultimo supera la difesa giallorossa e spiazza Branduani sul secondo palo siglando la rete dell’uno a uno.

foto Riccardo Caruso

Dopo i quattro minuti di recupero concessi dall’arbitro le due squadre non realizzano occasioni degne di nota lasciando intatto il risultato.

Dunque il Catania termina il girone d’andata con otto risultati positivi consecutivi dimostrando grande carattere fino alla fine del match,

mentre il Catanzaro non effettua il salto in classifica portandosi a pari punti con l’Avellino al terzo posto.

CATANIA-CATANZARO 1-1

CATANIA (3-4-3): Confente; Tonucci (85′ Reginaldo), Silvestri, Zanchi; Calapai, Welbeck, Dall’Oglio, Pinto (80′ Piovanello), Piccolo (80′ Manneh), Sarao, Biondi (61′ Pecorino).

A disp. di Raffaele: Martinez, Noce, Claiton, Pellegrini, Albertini, Izco, Piovanello, Manneh, Gatto, Pecorino, Reginaldo, Vrikkis.

CATANZARO (3-4-1-2): Branduani; Martinelli, Fazio, Pinna, Casoli (76′ Evacuo), Verna, Corapi (83′ Risolo), Contessa; Carlini (87′ Evan’s); Di Massimo (83′ Baldassin), Di Piazza (76′ Riccardi).

A disp. di Calabro: Di Gennaro, Iannì, Riccardi, Salines, Riggio, Urso, Risolo, Altobelli, Baldassin, Evan’s, Evacuo, Cusumano.

ARBITRO: Claudio Panettella (Gallarate)

AMMONIZIONI: Casoli (CZ), Dall’Oglio (CZ), Martinelli (CZ), all. Calabro (CZ), Piccolo (CT).

RECUPERO: 2′ p.t.; 4′ s.t.

MARCATORI: 8′ Di Massimo (CZ); 86′ Manneh (CT).

