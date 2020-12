Raffaele: "Partita con passione" - intervista video. Per il tecnico etneo sarà fondamentale la concentrazione mentale sulla gara per chiudere in bellezza il girone d'andata tra le mura amiche.

Raffaele: “Partita con passione” – intervista video

Raffaele: “Partita con passione” – intervista video. Alla vigilia della sfida contro il Catanzaro al “Massimino” è intervenuto Giuseppe Raffaele.

Ai microfoni del Calcio Catania il tecnico etneo ha esposto la sua visione in merito all’entità della gara di domani,

l’ultima gara del girone d’andata prima della sosta natalizia.

Per quanto concerne la rosa, non sarà disponibile Rosaia per un infortunio rimediato nella gara contro il Potenza,

mentre sarà possibile contare su Tonucci in difesa che, a detta di Raffaele, troverà spazio contro la squadra calabrese.

L’allenatore rossazzurro in primo luogo ha evidenziato l’importanza di giocare tra le mura amiche del “Cibali”,

augurandosi anche di poter disputare qui le rimanenti partite interne fino alla fine con la presenza dei sostenitori etnei.

Inoltre per Raffaele la vittoria contro il Catanzaro amplificherebbe la crescita del collettivo rossazzurro.

Secondo il tecnico siciliano l’obiettivo è “puntare al massimo” e portare a casa tre punti importanti,

specificando che “domani dobbiamo fare una partita di mentalità” alla luce della “possibilità di chiudere prima della sosta con questa partita casalinga”.

Nel corso dell’intervista mister Raffaele ha puntato l’attenzione sulle migliorie tecniche da attuare,

prima fra tutte quella inerente alle “finalizzazioni dagli ultimi venti metri” per capitalizzare il fattore sorpresa in gara.

Infine per Raffaele sarebbe determinante la pressione in campo come elemento positivo al rafforzamento del gruppo,

sottolineando però come al momento non bisogni guardare la classifica ragionando unicamente partita per partita.

Queste le parole di mister Raffaele:

“L’aria di casa ci fa bene, il Massimino è il posto dove vogliamo giocare le partite interne che restano,

e possibilmente speriamo di poterle giocare con il nostro pubblico, si otterrebbe la sintesi di tutto e mi auspico di poter lottare di fronte ai tifosi”.

Afferma il tecnico etneo:

“L’obbligo di chi indossa questa maglia è quello di puntare al massimo”.

“Stiamo cercando di arrivare a questa sosta nella parte più alta possibile, come posizione in classifica e come punteggio,

poi cercheremo di aggredire il girone di ritorno con la consapevolezza di essere una squadra vera”.

“Oggi si comincia a vedere una squadra con molta più personalità nel gioco,

questo percorso ci può portare a fare grandi cose”.

E specifica:

“Affrontiamo una squadra forte e dobbiamo scendere in campo per i tre punti”.

“Dobbiamo cercare in tutti i modi possibili di spingere tutte le energie, mentalmente non dobbiamo fallire”.

Focus sul Catanzaro:

“Il Catanzaro è un’ottima squadra, ci sono individualità di spessore ma io tempo di più la mia squadra”.

“In allenamento ho visto i ragazzi in salute,

è la prima volta che arriviamo a una partita ravvicinata con buone alternative,

sono carico come tutta la squadra”.

Conclude Raffaele:

“Dalle prime giornate è cambiato che la squadra è cresciuta nella forma fisica, nella consapevolezza,

adesso resta l’atto finale nel perfezionare questi ultimi venti metri di gioco”.

Poi chiosa:

“Dobbiamo sfruttare al massimo il potenziale che abbiamo”.

Questi i venticinque convocati per la sfida contro il Catanzaro:

PORTIERI: 32 Alessandro Confente, 12 Salvatore Della Valle, 22 Miguel Ángel Martínez;

DIFENSORI: 16 Alessandro Albertini, 26 Luca Calapai, 3 Claiton Dos Santos Machado, 2 Mario Noce, 33 Antonio Panebianco,

18 Eros Pellegrini, 20 Giovanni Pinto, 5 Tommaso Silvestri, 18 Denis Tonucci, 29 Andrea Zanchi:

CENTROCAMPISTI: 21 Kevin Biondi, 23 Jacopo Dall’Oglio, 13 Mariano Julio Izco, 6 Nana Addo Welbeck-Maseko;

ATTACCANTI: 10 Reginaldo Ferreira da Silva Fonseca, 7 Alessandro Gatto, 19 Kalifa Manneh, 31 Emanuele Pecorino,

14 Antonio Piccolo, 17 Enrico Piovanello, 9 Manuel Sarao, 11 Agapios Vrikkis.