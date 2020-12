Catania-Catanzaro, ritorno al "Massimino". Il match valevole per la diciassettesima giornata di campionato è in programma mercoledì 23 dicembre alle 15 nello stadio "Angelo Massimino".

Con la vittoria esterna a Potenza il Catania conquista il settimo risultato positivo di fila,

dimostrando solidità in campo e tenendo fede a un percorso di crescita ribadito più volte da mister Raffaele.

L’ultima gara prima delle vacanze natalizie vedrà gli etnei sfidare il Catanzaro,

compagine ostica che in questo campionato sta rispettando le aspettative di inizio stagione.

Il confronto valevole per la diciassettesima giornata di campionato è in programma mercoledì 23 dicembre alle 15 allo stadio “Angelo Massimino”.

Per la formazione rossazzurra si tratta di una gara significativa in primis in virtù del tanto atteso ritorno tra le mura amiche del “Cibali”,

ma anche per il posizionamento in classifica delle due squadre.

Per quanto concerne lo stadio, è bene evidenziare il lavoro della SIGI di preservazione dell’impianto sportivo con appositi teloni,

in modo tale da evitare un danneggiamento del manto erboso dalla pioggia.

Inoltre un ritorno al “Massimino” prima della sosta di Natale può essere letto in maniera simbolica in caso di vittoria degli etnei,

che in questa ipotesi si avvicinerebbero sempre di più al podio regalando serenità ai sostenitori catanesi.

Sul profilo tecnico-tattico, il Catania potrà contare sul ritorno dalla squalifica di Tonucci in difesa,

mentre sono da valutare le condizioni di Rosaia a centrocampo, uscito acciaccato dalla recente trasferta contro il Potenza.

Ciononostante i rossazzurri potranno sfruttare l’onda di entusiasmo degli ultimi risultati per chiudere l’anno in bellezza,

senza però doversi escludere la difficoltà del prossimo match.

Infatti il Catanzaro in questa stagione non ha percorso un cammino anomalo come nella stagione precedente,

conquistando sette vittorie sino ad ora di cui due fuori casa.

Nello specifico, la formazione giallorossa può contare su due ex giocatori del Catania di spicco come Davis Curiale e Matteo Di Piazza,

attaccanti che tra le fila etnee si sono messi in mostra per il loro potenziale incisivo,

seppur con alti e bassi.

Ciò non toglie che la gara di mercoledì al “Massimino” possa regalare sorprese inaspettate,

con entrambe le compagini che hanno la possibilità di consolidare la propria posizione in classifica,

tenendo a mente anche la griglia dei playoff a fine stagione e un percorso prima di tutto notevole in questo girone d’andata.