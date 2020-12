Arrestato Funzionario regione, accertamenti Dia in assessorato. Perquisizione della Dia all’assessorato regionale all’Energia, arrestato un funzionario.

Arrestato Funzionario regione, accertamenti Dia. La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un provvedimento di custodia cautelare agli arresti domiciliari.

Si tratta di Marcello Asciutto, 58 anni, funzionario della Regione Siciliana, accusato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio.

Il provvedimento è emesso dal gip del Tribunale di Palermo.

Le indagini sono coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo.

L’inchiesta ha evidenziato che il Pubblico Ufficiale, in cambio di informazioni sullo stato delle pratiche amministrative,

della predisposizione di provvedimenti autorizzativi e del rilascio di illegittimi pareri favorevoli sui progetti per la costruzione e,

l’esercizio degli impianti di biotemetano di Franconfonte (Sr) e Calatafimi – Segesta (TP), proposti dalla cordata Arata, Nicastri mediante la Solgesta srl,

avrebbe indebitamente ricevuto per sé somme di denaro in contante, per 300mila euro.

Il passaggio di denaro sarebbe avvenuta tramite Giacomo Causarano, dipendente dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi Di Pubblica Utilità della Regione Siciliana.

Vito Nicastri destinatario, nel 2015, di confisca definitiva su proposta del Direttore della Dia.

La somma sotto sequestro ammonta a 1,3 miliardi di euro.

Nicastri tratto in arresto nel 2018 per avere finanziato la latitanza di Matteo Messina Denaro.

Lo stesso, per questi reati condannato in primo grado nel 2019 a 9 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa.

La misura cautelare costituisce l’epilogo delle complesse investigazioni,

finalizzate al contrasto della corruzione e delle infiltrazioni mafiose nelle pubbliche amministrazioni,

avviate dalla Sezione Operativa Dia a partire dal settembre 2017 e condotte nelle provincie di Trapani, Palermo, Roma e Milano.

Contestualmente all’esecuzione del provvedimento, effettuate perquisizioni locali presso l’abitazione e l’ufficio del funzionario.

Sono in corso perquisizioni negli uffici dell’assessorato regionale all’Energia.

Una tranche dell’inchiesta ha ipotizzato il pagamento di una tangente di 30 mila euro all’ex sottosegretario leghista alle Infrastrutture Armando Siri.

Egli avrebbe approvato un emendamento che avrebbe dovuto far ottenere finanziamenti ai due soci e trasmessa a Roma per competenza.

Siri ricevette un avviso di garanzia e lasciò l’incarico. Due giorni fa i pm romani hanno chiesto il rinvio a giudizio per il senatore Siri.