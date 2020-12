Potenza-Catania 0-1, Sarao sul finale. La formazione rossazzurra sblocca l'equilibrio preponderante del match conquistando l'ottava vittoria in campionato. Potenza dinamico solo nel secondo tempo.

Potenza-Catania 0-1, Sarao sul finale. Il Catania incontra il Potenza nella seconda trasferta di fila per la sedicesima giornata di Serie C.

La formazione lucana di mister Capuano scende in campo con il 3-5-2. Titolare in porta Richard Marcone.

Nel tridente difensivo spazio ai laterali Diego Conson ed Enrico Zampa assieme al centrale Vincenzo Di Somma.

Sulle corsie esterne il tecnico conferma Giuseppe Coccia e Ciro Panico,

mentre sulla mediana titolari Mario Coppola e Manuel Ricci alle spalle del trequartista Mattia Sandri.

In attacco conferma per la coppia offensiva composta da Mattia Compagnon e Pietro Cianci.

Per gli etnei mister Raffaele, ex per eccellenza del match, schiera la squadra con lo stesso modulo a specchio.

In porta ancora titolare il giovane Alessandro Confente,

nel trio di difesa Mario Noce e Andrea Zanchi dal primo minuto assieme a Tommaso Silvestri nel mezzo.

A centrocampo spazio ai centrali Giacomo Rosaia ed Enrico Piovanello adattato nel ruolo alle spalle di Nana Welbeck in cabina di regia.

A supporto delle manovre offensive sugli esterni titolari Luca Calapai e Kevin Biondi.

Nel reparto offensivo l’allenatore rossazzurro conferma Antonio Piccolo e Manuel Sarao.

Nei primi minuti di gara il Catania mette subito in pratica un approccio di spinta alla ricerca degli spazi vuoti sotto porta,

mentre il Potenza riscontra alcune difficoltà in attacco grazie alle chiusure della difesa rossazzurra.

Così al settimo minuto è la formazione etnea a realizzare il primo squillo verso la porta lucana con Sarao,

il quale supera in dribbling Di Somma tendendo una conclusione forte che Marcone respinge prodigiosamente con il piede d’uscita.

Inoltre il Catania ci riprova al ventesimo minuto quando Piovanello non calibra bene il tiro rasoterra,

con Marcone che blocca senza problemi e promuove gli inizi di una ripartenza lucana.

Dopo la prima mezzora del match non cambiano gli equilibri tattici,

sebbene il Potenza riesca in questi frangenti a costruire più efficacemente per vie centrali.

Infatti al minuto 32 è Compagnon a calciare il primo tentativo per la formazione lucana,

non riuscendo però a inquadrare lo specchio della porta.

Ciononostante il Catania non perde la lucidità in zona offensiva provando ad agganciare il vantaggio in due occasioni,

prima al minuto 31 con il sinistro insidioso di Piccolo dalla distanza che Marcone riesce a neutralizzare,

e in seguito al minuto 34 quando Calapai, sull’errore sotto porta di Sarao,

non si coordina per la conclusione al volo spedendo la sfera sugli spalti.

La risposta pericolosa dei lucani giunge al minuto 39 con Cianci che, sfruttando una punizione dal limite,

mira all’angolino destro alto impegnando Confente soltanto con lo sguardo.

I rossoblu insistono anche al minuto 41 quando Coccia approfitta del rimbalzo a tu per tu con il portiere etneo,

ma anche in questa occasione Confente si fa trovare pronto impedendo il gol avversario.

Da evidenziare anche l‘uscita dello stesso Confente su Compagnon lasciato solo sotto porta nel corso del minuto 44.

Al rientro dagli spogliatoi i due allenatori non apportano modifiche all’assetto tattico dei primi quarantacinque minuti,

mantenendo lo stesso atteggiamento tanto di equilibrio quanto di spinta dalle corsie laterali.

In questi minuti il Potenza appare più sicuro in zona offensiva come avviene al quarantottesimo,

minuto in cui Compagnon spaventa Confente con un tiro quasi a giro da fuori area che sfiora di poco il palo alto.

La formazione lucana prova a impensierire il portiere etneo anche al minuto 56 quando Coccia,

sugli sviluppi di un corner da sinistra, improvvisa un tacco all’indietro che Confente blocca in un tempo.

Inoltre Compagnon si mette in mostra anche al minuto 64 mettendo al centro un cross rasoterra che obbliga il portiere rossazzurro al tuffo,

sebbene in seguito nessuno dei giocatori lucani sia riuscito a capitalizzarlo.

In questi minuti mister Raffaele prova a cambiare le carte in tavola introducendo più stabilità e carattere offensivo nel modulo,

come dimostra la sostituzione di Dall’Oglio per Rosaia e Reginaldo per Piovanello.

Di contro mister Capuano è costretto ad alcuni cambi sostituendo Di Livio per l’ammonito Ricci e Volpe al posto di un acciaccato Compagnon.

Con più forze fresche in campo il Potenza si rende insidioso al minuto 75 con Cianci,

il quale carica una cannonata dalla distanza che Confente respinge in calcio d’angolo.

Sull’altra sponda il Catania prova al minuto 79 a beffare la difesa lucana con una carambola sotto porta sulla respinta di alcuni componenti rossoblu,

tuttavia i lucani si ricompongono e impediscono ai rossazzurri di siglare il gol del vantaggio.

Gli equilibri del match vengono smossi al minuto 84 quando il Catania concretizza il vantaggio sul punteggio di zero a uno.

Sfruttando una punizione da centrocampo di Dall’Oglio,

Sarao si erge di testa e insacca il pallone all’angolino destro rasoterra dove Marcone non può arrivare in tuffo.

Nella speranza di pareggiare i conti il Potenza prova a insidiare la difesa etnea al novantaduesimo,

minuto in cui Nigro calibra la conclusione tesa verso Confente che il portiere rossazzurro smorza senza difficoltà.

Gli animi della partita si accendono in particolar modo sullo scadere del secondo tempo,

momento in cui il presidente lucano Salvatore Caiata rimedia anche un cartellino rosso per proteste nei confronti dell’arbitro.

Nonostante i cinque minuti di recupero concessi dal direttore di gara,

la formazione etnea barrica il vantaggio e ottiene l’ottava vittoria stagionale,

mentre il Potenza subisce un’altra sconfitta in casa non riuscendo a superare un periodo agonistico sino ad ora sotto le aspettative.

POTENZA-CATANIA 0-1

POTENZA (3-5-2): Marcone; Conson, Di Somma, Zampa; Coccia (86′ Nigro), Coppola, Sandri, Ricci (69′ Di Livio), Panico; Compagnon (72′ Volpe), Cianci.

A disp. di Capuano: Santopadre, Brescia, Viteritti, Romei, Lauro, Iacullo, Nigro, Fontana, Di Livio, Volpe, Spedalieri, Lorusso.

CATANIA (3-5-2): Confente; Noce, Silvestri, Zanchi (90′ Pellegrini); Calapai, Rosaia (68′ Dall’Oglio), Welbeck, Piovanello (68′ Reginaldo), Biondi; Piccolo (80′ Izco), Sarao.

A disp. di Raffaele: Della Valle, Martinez, Gatto, Reginaldo, Vrikkis, Izco, Albertini, Manneh, Dall’Oglio, Pellegrini, Panebianco.

ARBITRO: Paride Tremolada (Monza)

AMMONIZIONI: Sandri (PZ), Piovanello (CT), Ricci (PZ), Welbeck (CT)

RECUPERO: /; 5′ s.t.

MARCATORI: 84′ Sarao (CT)