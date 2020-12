Potenza-Catania, etnei ancora in trasferta. Il match valevole per la sedicesima giornata di campionato è in programma domenica 20 dicembre alle ore 15 allo stadio "Alfredo Viviani" di Potenza.

Potenza-Catania, etnei ancora in trasferta. In seguito al successo esterno sul campo della Viterbese grazie al guizzo finale di Sarao,

il Catania prepara la seconda trasferta consecutiva, l’ultima del girone d’andata per la formazione etnea.

Il prossimo avversario dei rossazzurri sarà il Potenza, compagine ostica del campionato che nella stagione scorsa ebbe mister Raffaele in panchina.

Il confronto valevole per la quindicesima giornata di campionato è in programma domenica 20 dicembre alle 15 allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza.

Per i rossazzurri si tratta di un match tanto impegnativo quanto insidioso, alla luce dell’entità della squadra lucana,

sebbene quest’ultima non stia brillando sino ad ora in campionato occupando la terzultima posizione in classifica.

Infatti nel corso di questa stagione il Potenza è riuscito a imporsi soltanto in due occasioni contro Catanzaro e Turris,

guadagnando quattro pareggi e le rimanenti sconfitte fino ad oggi.

Certamente il Potenza della stagione 2020/21 non è quello di mister Raffaele,

ovvero una corazzata capace di fare dell’unità collettiva il punto di forza per mettere in difficoltà gli avversari,

specialmente in casa con il sostegno dei propri sostenitori dagli spalti.

Anche se la classifica può trarre in inganno, è bene sottolineare come la salvezza per la formazione lucana non sia utopia,

dal momento che al Potenza servirebbero solo due punti per uscire momentaneamente dalla zona playout.

Del resto in casa Catania si sa che la formazione di casa sfrutterà questa occasione per conquistare punti preziosi,

motivo per cui gli etnei devono proseguire con costanza sulla striscia degli ultimi sei risultati positivi di fila.

Nonostante le assenze di Tonucci in difesa, ancora fuori per una giornata di squalifica, e l’indisponibilità di Reginaldo in attacco per infortunio,

il Catania potrà contare sull’apporto di Claiton dietro il centrocampo,

mentre in mediana torna un bagliore di luce con il ritorno dalla squalifica di Welbeck che potrebbe partire dal primo minuto con Rosaia.

Infine, sul profilo tecnico il match fra Potenza e Catania metterà a confronto due squadre alla scoperta delle sorprese in campo,

con i rossazzurri che potrebbero sfiorare il podio in caso di vittoria e i lucani in cerca del trionfo casalingo per scongiurare i playout.