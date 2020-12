Pescatori fermati in Libia, Conte e Di Maio a Bengasi. Il presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri sul luogo dove sono trattenuti i pescherecci di Mazara del Vallo.

Pescatori fermati in Libia, Conte e Di Maio a Bengasi

Pescatori fermati in Libia, Conte e Di Maio a Bengasi. Secondo quanto si apprende, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sono in volo verso Bengasi, in Libia.

A Bengasi, roccaforte del generale Khalifa el-Haftar sono trattenuti da inizio settembre gli equipaggi di due pescherecci italiani di Mazara del Vallo.

18 persone, tra cui 8 italiani, 6 tunisini, 2 indonesiani e 2 senegalesi.

Il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, conferma che da Bengasi parla di una telefonata ufficiale in cui si annuncia l’imminente liberazione.

Il viaggio in Libia di Conte e Di Maio sembra prospettare questo lieto fine a una vicenda che durava da troppo tempo.

Dopo 108 giorni di attesa, si prospetta la conclusione di questo caso.

Ieri da Roma erano giunti i primi segnali di ottimismo sul destino dei marittimi.

I familiari dei pescatori sequestrati, sperano sulla buona riuscita dell’operazione con l’auspicio di poter riabbracciare i loro cari prima del Natale.