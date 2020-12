Incidente sulla A18, auto si ribalta. Scontro nell’autostrada Catania-MessinaA18 tra il casello di San Gregorio e Acireale, bimba sotto choc.

Incidente sulla A18, auto si ribalta. Scontro nell’autostrada Catania-Messina in direzione Messina, tratto tra la barriera di San Gregorio e Acireale.

Per cause in fase di accertamento si sono scontrate due autovetture, una delle quali si è ribaltata.

Nell’incidente, a parte i danni ai mezzi coinvolti, non si sono registrati feriti, solo una bimba è stata presa in consegna dai medici per uno stato di choc.

Sul posto sono intervenuti la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento Nord di Catania, tre ambulanze, un elicottero del 118 e due pattuglie della polizia stradale.

L’autostrada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni fino al ripristino delle condizioni di sicurezza,

considerato che una delle due auto aveva invaso la carreggiata opposta. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 14.

La polizia è al lavoro per accertare l’esatta dinamica del sinistro stradale e stabilire eventuali responsabilità.