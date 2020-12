Festa dei Fiori al Palazzo della Cultura di Catania. Quest’anno 46^ edizione del Premio Internazionale. Assegnati i premi delle varie sezioni.

Festa dei Fiori al Palazzo della Cultura di Catania

Festa dei Fiori al Palazzo della Cultura di Catania. Oggi ricordiamo la “Festa dei Fiori”, storia di uno dei premi più prestigiosi del florovivaismo italiano.

La manifestazione nasce a Giarre e si svolgeva nella zona di Trepunti con una assortita esposizione di piante e fiori.

All’interno dell’evento anche degustazioni dei prodotti tipici dell’Etna e con l’istituzione del premio internazionale del florovivaismo etneo denominato “Garofano d’Argento”.

La nascita e lo sviluppo del premio sono stati voluti da un uomo eccezionale che amava la sua terra, il dott. Carlo Calì.

Egli si rese conto che la floricoltura era un comparto produttivo dell’agricoltura e,

Giarre con il circondario etneo avevano enormi potenzialità di sviluppo.

Infatti, nel 1974 iniziò a organizzare gli eventi nella piazza di Trepunti, di fronte la chiesa secentesca di San Matteo Apostolo.

Lo spiazzo si trova sulla vecchia strada consolare che da Catania conduce a Messina ed è luogo dove si svolge “La Festa dei Fiori”.

L’Unico scopo del premio “Il Garofano d’Argento” è quello di far giungere a Giarre tanti operatori,

affinché potessero conoscere le realtà produttive del comprensorio etneo.

Il dott. Calì amministratore comunale del tempo e valente avvocato, ha dato anima e vita ad un evento tanto importante ancora operativo.

Quest’anno ricorre la 46^ edizione del Premio Internazionale “Garofano d’Argento” – Festa dei Fiori 2020 – che sarà celebrata a Catania Palazzo della cultura “Cortile Platamone”.

Da sei edizioni l’evento è approdato a Catania e organizzato dalla figlia del fondatore, Maria Carmela Calì che,

per la 46^ edizione in coorganizzazione con L’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania ha scelto il Palazzo della Cultura come eccellente location.

IL Premio Internazionale “Garofano D’Argento 2020 – Festa dei Fiori” è presentato da Maurizio Caruso ed è strutturato in diverse sezioni:

Premio Internazionale “Arte Floreale”; in Onore a “Sant’ Agata”;

Premio Internazionale “Sicilianità nel Mondo” e alla Professionalità “Franco Locatelli”.

Nella cerimonia di consegna è stato assegnato Il Premio Internazionale “Arte Floreale” a Sebina Marziano “Floral Designer” di Siracusa. .

Il Premio Internazionale in Onore a “Sant’ Agata” assegnato al prof. Paolo Giansiracusa Storico dell’Arte Siracusa;

Lad Onlus Cinzia Favara Scacco; Emilio Randazzo Catania; Antonio Oliveri ‘Demea Eventi Culturali’ Roma;

e ancora a Santa Alfonzetti – Associazione Onlus per Adriana Catania.

Premio Internazionale “Sicilianità nel Mondo” a Gianni Cusumano Alternative Fotography Lab Castelbuono Palermo.

Premio Internazionale alla Professionalità “Franco Locateli” assegnato ad Antonio Grassotti Florovivaista in Pescia (Toscana);

Paolo Zacchera Florovivaista Verbania (VCO);

Infine a Edy Bandiera, Assessore Regionale per l’Agricoltura e lo sviluppo Rurale e la Pesca Mediterranea.

Anna Fichera