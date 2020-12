Coronavirus in Sicilia, 1.065 positivi e 29 vittime. Scende il tasso di positività nell’Isola. I tamponi effettuati sono 9.974. il dettaglio per provincia.

Coronavirus in Sicilia, 1.065 positivi e 29 vittime. Il numero dei nuovi casi resta simile a quello di ieri.

Nelle ultime 24 ore sono 1.065 (ieri 1.087), ma sono aumentati i tamponi 9.974, dunque il tasso di positività scende dal 12 al 10,6%.

In Sicilia resta alto il numero delle vittime.

Negli ospedali sono ricoverate 39 persone in meno (-2 in terapia intensiva), quasi 2.000 i dimessi/guariti.

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia per provincia:

297 a Catania; 285 a Palermo; 253 a Messina; 69 a Siracusa; 52 a Trapani; 36 ad Agrigento; 32 a Ragusa; 30 a Caltanissetta e 11 a Enna.

In Italia crescono i contagi.

In tutto il Paese crescono i contagi. I nuovi casi sono 17.572, in aumento rispetto ai 14.844 positivi registrati nelle 24 ore precedenti.

In calo i decessi: sono 680 (ieri erano stati 846). Scende ancora il rapporto tamponi/positivi, all’8,8% (ieri 9%).

L’incremento dei nuovi positivi è dovuta anche al numero elevato di tamponi effettuati che sono 199.489 rispetto ai 162.880 del giorno precedente.

Le persone in isolamento domiciliare sono 615.883. I ricoverati con sintomi sono 26.897, con un calo di 445.

In flessione pure le terapie intensive, con 2.926 ricoverati, 77 in meno in 24 ore. E anche i nuovi ingressi sono in riduzione, 91 (-8).

Tra le regioni più colpite, il Veneto registra il numero maggiore di nuovi positivi al Covid, 3.817. Seguono Lombardia con 2.994 contagi ed Emilia Romagna 1.238.