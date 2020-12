Covid-19 in Sicilia, 1.087 nuovi casi e 31 morti. Eseguiti poco più di 9.000 tamponi. Catania torna sopra i 400 malati giornalieri. Il dettaglio per provincia.

Covid-19 in Sicilia, 1.087 nuovi casi e 31 morti. Ecco il bilancio dell’emergenza coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore.

Ieri i contagi giornalieri erano stati 914. Poco più di 9.000 i tamponi, per una percentuale di positivi del 12% (ieri 13%).

Le persone ricoverate in ospedale sono 16 in meno (-4 in terapia intensiva), i dimessi/guariti sono 928.

Questi i nuovi contagiati in Sicilia per provincia:

403 a Catania; 222 a Palermo; 125 a Trapani; 110 a Messina; 82 ad Agrigento; 55 a Ragusa; 40 a Enna; 29 a Siracusa e 21 a Caltanissetta.

In Italia ancora contagi, alto il numero delle vittime.

I nuovi casi di coronavirus in tutto il Paese sono 14.844, 2814 in più rispetto a ieri, quando erano 12.030.

A spiegare questo enorme aumento di positivi, il numero di tamponi effettuati.

Oggi sono stati eseguiti 162.880, 59.296 in più di 24 ore fa. Il tasso di positività scende al 9,1% (-2,5% rispetto a ieri).

Nelle ultime 24 ore i morti sono ben 846.

I positivi attualmente sono 667.303, in continuo calo (ieri erano 675.109), 636.958 dei quali in isolamento domiciliare.

I ricoverati con sintomi sono 27.342, 423 in meno di ieri, mentre quelli in terapia intensiva sono 3.003, in calo di 92 rispetto a 24 ore fa.

Sono comunque 199 i nuovi ingressi in terapia intensiva, una sessantina in più di ieri.

Tra le regioni, quella che fa registrare il maggior numero di nuovi positivi continua a essere il Veneto (3.320 nuovi casi), seguito dalla Lombardia (2.404) e dall’Emilia Romagna (1.238).

Solo 20 nuovi casi in Valle D’Aosta.