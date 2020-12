Viterbese-Catania 1-2, rimonta nel finale. Sullo scadere del secondo tempo Sarao guadagna e trasforma il rigore che regala agli etnei la prima vittoria storica allo stadio "Enrico Rocchi" di Viterbo".

Viterbese-Catania 1-2, rimonta nel finale. Il Catania affronta la Viterbese allo stadio “Enrico Rocchi” di Viterbo nella quindicesima giornata di Serie C.

I padroni di casa gialloblu scendono in campo con il 4-3-3. Tra i pali titolare l’estremo difensore classe 2000 Riccardo Daga.

Nel quartetto difensivo spazio ai terzini Federico Baschirotto e Oliver Urso e ai centrali Moise Mbende,

giunto a Viterbo nell’ultima sessione estiva di calciomercato dopo una grande esperienza a Catania,

e Toni Markic per completare il nucleo della difesa laziale.

A centrocampo mister Taurino conferma le mezzale Francesco Salandria, altro ex della partita,

e Simone Palermo alle spalle di Nicholas Bensaja in cabina di regia.

Nel reparto offensivo titolare il centravanti Alessandro Rossi supportato dagli esterni Daniel Bezziccheri e Marco Simonelli.

Per il Catania mister Raffaele, in rientro dopo quattro giornate di squalifica, sceglie il 3-5-2.

In porta conferma nuovamente per il giovane Alessandro Confente,

mentre nel tris di difesa titolari Mario Noce e Andrea Zanchi con Tommaso Silvestri in mezzo.

Sulle corsie esterne spazio ad Alessandro Albertini e Giovanni Pinto,

in mediana ritornano Mariano Izco e Giacomo Rosaia alle spalle del playmaker Luis Maldonado.

Infine in attacco il tecnico etneo schiera le due punte Emanuele Pecorino e la novità dal primo minuto Antonio Piccolo.

Nei primi minuti la gara palesa dei toni flebili che vedono le due squadre più concentrate sull’aspetto difensivo,

sebbene sia il Catania a rivelarsi leggermente più propositivo e a cercare le giuste verticalizzazioni sotto porta.

In particolar modo è Piccolo a impegnare la difesa avversaria calciando al secondo e all’undicesimo minuto,

ma in entrambe le occasioni Daga blocca senza difficoltà le conclusioni rasoterra dell’attaccante etneo.

Inoltre anche Albertini prova a insidiare il portiere laziale all’ottavo minuto trovando però la stessa risposta del suo compagno.

Mentre il Catania dimostra un approccio più competitivo,

la Viterbese prova a organizzarsi in campo giostrando gradualmente il possesso palla in fase di ripartenza,

spostando in questo caso il baricentro in zona offensiva.

E così al minuto 18 arriva il primo tiro dei gialloblu con Salandria,

il quale carica il sinistro dalla lunga distanza ma Confente para il tiro centrale e ferma l’azione avversaria.

Verso il diciannovesimo minuto il Catania sfiora ma non concretizza il vantaggio sugli sviluppi di un corner.

Infatti in questa occasione Izco, ricevendo il cross al volo di Albertini alle spalle,

sul secondo palo difeso da Daga stacca di testa ma spedendo la sfera oltre la linea e sprecando una buona occasione per allungare le distanze.

La formazione etnea ci riprova al minuto 31 quando Rosaia in area calibra un tiro-cross che attraversa la porta sfiorando la traversa,

mentre sull’altra sponda la Viterbese non si rivela particolarmente incisiva sul fronte d’attacco.

La spinta in avanti del Catania chiude il ciclo di azioni pericolose del match da un lato,

mentre dall’altro è da evidenziare un grande equilibrio sulla metà campo,

zona in cui le due compagini dialogano in maniera più serrata senza concedere spazi vuoti all’avversario.

Al rientro dagli spogliatoi mister Taurino non apporta radicali modifiche all’assetto dei primi quarantacinque minuti,

sostituendo solo Falbo per Urso, dunque un terzino per un altro terzino.

Ciononostante la Viterbese appare più reattiva rispetto al primo tempo,

come avviene al minuto 52 quando Rossi carica il diagonale rasoterra in porta che accarezza il secondo palo.

Tuttavia proprio al minuto 53 cambiano le sorti del match grazie al vantaggio da parte della squadra laziale.

Nel corso di una ripartenza Salandria, ricevendo palla da destra, tende un assist insidioso in area per Bezziccheri,

che in volo di testa raggira la marcatura etnea e insacca in rete il gol dell’uno a zero beffando Confente.

A questo punto mister Raffaele cambia le carte in tavola facendo entrare Biondi e Sarao al posto di Izco e Pinto,

provando dunque a intensificare il fraseggio di proposizione dalla trequarti in su e il reparto d’attacco.

La risposta del Catania si verifica soltanto al minuto 67 con Rosaia che si inventa un colpo di tacco all’indietro sull’appoggio di Piccolo dalla corsia di sinistra,

ma anche in questo caso Daga in tuffo nega la gioia del gol agli etnei.

Importante anche l’azione personale di Baschirotto al minuto 70,

il quale affonda verso l’area avversaria e calcia forte in porta rimediando un corner su deviazione della difesa rossazzurra.

In questi frangenti il Catania mette in risalto un atteggiamento più offensivo grazie alle manovre di spinta dalle corsie esterne,

sebbene con qualche difficoltà nelle vie centrali in virtù della difesa a cinque della Viterbese.

Il diverso approccio della formazione etnea regala i suoi frutti al minuto 78 quando il Catania riesce a pareggiare i conti.

Dopo un cross di Calapai in area e una carambola nell’area laziale, Pecorino calcia sotto porta ricevendo la respinta di Daga,

recuperando poi palla sulla ribattuta del portiere gialloblu e insaccando il tap in per la rete dell’uno a uno.

Con questo gol l’attaccante catanese si porta a quota cinque gol e porta sempre più in alto la bandiera da capocannoniere del Catania.

Dopo il tiro di Pecorino sul velo di Biondi al minuto 92,

nel minuto successivo gli etnei conquistano un calcio di rigore grazie all’atterramento di Mbende su Sarao.

Sul dischetto si presenta Sarao, il quale dapprima subisce la respinta in tuffo di Daga,

e in seguito approfitta della ribattuta superando in corsa il portiere gialloblu e segnando il gol della rimonta sul punteggio di uno a due.

Così il Catania riesce a rimontare il risultato conquistando una preziosa vittoria in extremis allo scadere del secondo tempo,

ottenendo il primo successo storico allo stadio “Enrico Rocchi”.

Di contro la Viterbese esce a testa alta dalla sconfitta casalinga dimostrando carattere e grinta,

elementi da tenere costanti per raggiungere la salvezza e allontanarsi dalla zona playout della classifica.

VITERBESE-CATANIA 1-2

VITERBESE (4-3-3): Daga; Baschirotto, Mbende, Markic, Urso (46′ Urso); Salandria, Bensaja, Palermo (86′ Besea); Bezziccheri (74′ Ferrani), Rossi (74′ Cappelluzzo), Simonelli (89′ Galardi).

A disp. di Taurino: Maraolo, De Santis, Bianchi, Ferrani, Falbo, Galardi, Sibilia, Besea, Menghi, De Falco, Calì, Cappelluzzo.

CATANIA (3-5-2): Confente; Noce, Silvestri, Zanchi; Albertini (68′ Calapai), Izco (59′ Biondi), Maldonado, Rosaia, Pinto (59′ Sarao); Pecorino, Piccolo.

A disp. di Raffaele: Martinez, Claiton, Calapai, Dall’Oglio, Biondi, Panebianco, Piovanello, Sarao, Gatto, Manneh, Vrikkis.

ARBITRO: Federico Longo (Paola)

AMMONIZIONI: Simonelli (VT), Maldonado (CT), Markic (VT), Rosaia (CT), Mbende (VT), Falbo (VT), Sarao (VT)

RECUPERO: 1′ p.t.;

MARCATORI: 53′ Bezziccheri (VT); 78′ Pecorino (CT); 94′ Sarao (VT)