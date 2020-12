Alicudi, salvata 80enne caduta nel dirupo. Si reca a fare la spesa cade e rimane incastrata tra i cespugli al gelo 2 giorni, elicottero la salva.

Alicudi, salvata 80enne caduta nel dirupo. L’arzilla pensionata tedesca è rimasta per due giorni al gelo dopo una brutta caduta in un dirupo.

La donna è residente nell’isola di Alicudi con il marito da qualche tempo.

L’anziana è stata tratta in salvo grazie all’intervento di un elicottero dei vigili del fuoco proveniente da Salerno.

Contemporaneamente un altro aeromobile del 118 la attendeva per trasferirla al Policlinico di Messina.

(foto di repertorio)

La donna assieme al marito vive tra la Germania e la piccola isola delle Eolie, era uscita di casa per fare la spesa, ma in seguito a una caduta è finita in un dirupo.

Di lei si erano perse le tracce da un paio di giorni durante i quali è rimasta dentro un cespuglio.

L’elicottero dei vigili del fuoco, il cui equipaggio ha dovuto trascorrere la notte a Lipari per l’impossibilità di volare con il buio,

è atterrato sul tetto di una casa per consentire ai soccorritori di raggiungerla nel più breve tempo possibile.

Una residente del luogo ha riferito:

«Ho chiamato i vigili del fuoco di Lipari: la signora ha raccontato di essere caduta tre volte e di avere perso gli occhiali,

era incastrata tra i cespugli e forse non riusciva a uscire, abbiamo dovuto spezzare i rami per recuperarla».