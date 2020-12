Coronavirus in Sicilia, 1.016 positivi con 24 morti. I nuovi casi di poco sopra quota mille, 38 in meno i ricoveri in ospedale.

Coronavirus in Sicilia, 1.016 positivi con 24 morti. Nelle ultime 24 ore scende ancora il numero dei decessi giornalieri.

I nuovi casi di contagio sono 1.016 (ieri 999) su 9.059 tamponi, con un tasso di positività dell’11%.

I ricoveri in ospedale sono 38 in meno (-1 in terapia intensiva), più di 1.600 i dimessi/guariti.

Ecco i nuovi contagiati per provincia:

402 a Catania; 189 a Palermo; 168 a Messina; 81 a Trapani; 50 a Siracusa; 47 ad Agrigento; 35 a Ragusa; 22 a Caltanissetta e 22 a Enna.

Infermiere a Ragusa vittima del Covid-19.

Ancora un decesso fra gli operatori dell’Asp della cittadina iblea.

Si tratta dell’infermiere Salverio Armenia in servizio al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II.

L’uomo è stato ricoverato d’urgenza in terapia intensiva, le sue condizioni sono sembrate subito gravi e hanno reso anche necessaria l’intubazione.

Da allora, nonostante gli sforzi di tutti i colleghi, è rimasto sempre in condizioni critiche.

In Italia aumentano i contagi e altri 649 decessi.

I nuovi casi di Covid in tutto il Paese sono 19.903, per un totale di 1.825.775.

L’incremento delle vittime in un giorno è invece di 649, che porta il totale dall’inizio dell’emergenza a 64.036.

I tamponi effettuati sono 196.439, circa 6mila in più rispetto a ieri. Il tasso di positività al 10,1%, in lieve aumento rispetto a ieri quando era al 9,8%.

Secondo il bollettino giornaliero ci sono in Italia 684.848 attualmente positivi, 5.475 meno di ieri.

L’incremento dei guariti nelle ultime 24 ore è invece di 24.728 che portano il totale a 1.076.891.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.199, con un saldo negativo tra ingressi e uscite di 66 persone nelle ultime 24 ore.

Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono invece 195.

Nei reparti ordinari ci sono invece 28.068 persone, in calo di 494 rispetto a venerdì.