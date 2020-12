Catania affronta la Viterbese in trasferta. Il match valevole per la quindicesima giornata di campionato è in calendario domenica 13 dicembre alle 15 allo stadio "Enrico Rocchi" di Viterbo.

Per il Catania si tratta di un banco di prova notevole, vista l’entità del prossimo avversario laziale,

sebbene la classifica che vede la Viterbese al sedicesimo posto possa trarre in inganno.

Tuttavia la compagine gialloblu nel corso di questo campionato non è riuscita a siglare ancora il successo casalingo,

successo interno che manca da febbraio quando la Viterbese sconfisse il Teramo nella stagione 2019/20 per due reti a zero.

Sebbene la formazione laziale disti soltanto un punto dalla zona salvezza,

ciò che è mancato fino ad ora alla Viterbese è stata una guida fissa in panchina che potesse dare continuità di lavoro,

non potendo così mettere in mostra le potenzialità di una squadra costruita per ostacolare molti avversari del Girone C.

Discorso diverso, invece, in casa Catania, dove mister Cristaldi è stato in grado di sopperire all’espulsione di Giuseppe Raffaele,

riuscendo a conquistare nelle ultime quattro giornate ben due vittorie e due pareggi.

Al di là dei risultati, proprio mister Raffaele, in rientro dalla squalifica rimediata a fine gara contro la Vibonese,

dovrà proseguire l’opera del suo sostituto tenendo in considerazione le numerose emergenze nei reparti etnei,

difesa e centrocampo primi fra tutti.

Infatti il tecnico rossazzurro non potrà avere a disposizione gli squalificati Tonucci per due giornate e Welbeck per una.

Inoltre tra gli indisponibili sono ancora presenti Reginaldo per il reparto offensivo e Vicente per la mediana,

ma mister Raffaele potrà tornare a contare su Martinez in porta dopo l’esito negativo dell’ultimo tampone effettuato,

e soprattutto sul trequartista Maldonado, ancora in cerca di una prestazione migliore rispetto alle precedenti.

Ciò non toglie che la sfida tra Catania e Viterbese potrà giovare a entrambe le squadre,

con gli etnei che potrebbero riagganciare il podio in caso di vittoria,

e la formazione gialloblu contesa fra la zona playout e una salvezza ancora non definitiva.