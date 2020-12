Covid-19 in Sicilia, 753 positivi ma 34 vittime. I tamponi sono solo 7 mila. Rimane invariata la percentuale dei contagi. Il dettaglio per provincia.

Nelle ultime 24 ore sono 753 (ieri 1.148), ma su 7.013 tamponi effettuati (ieri circa 10.000).

La percentuale di positivi resta quasi invariata con il 10,7% (ieri 11%). Il numero delle vittime resta ancora molto alto.

Il dato dei test è fortemente influenzato dalla festività dell’Immacolata, dato che la media giornaliera dei test si è stabilizzata su circa 10 mila tamponi.

Una persona in meno ricoverata negli ospedali (-1 anche in terapia intensiva), i dimessi/guariti sono circa 1.600.

Ecco i nuovi casi suddivisi per provincia:

347 a Catania; 212 a Palermo; 66 a Ragusa; 38 a Messina; 37 a Caltanissetta; 26 a Siracusa; 10 a Enna; 9 ad Agrigento e 8 a Trapani.

In Italia stabili i contagi ma ancora molti i decessi.

I casi positivi al tampone per il coronavirus in tutto il Paese sono 12.756. Le vittime sono 499. Ieri, positivi erano 14.842. Le vittime si attestano a 634.

In totale i casi da inizio epidemia sono 1.770.149, i morti 61.739.

I tamponi effettuati sono 118.475, oltre 30 mila in meno di ieri. Il tasso di positività è del 10,8%, in aumento dello 0,8% rispetto a ieri.

I pazienti in terapia intensiva sono 3.320, in calo di 25 unità rispetto a ieri. Gli ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore sono stati 152.

I ricoverati nei reparti ordinari sono 29.653, in calo di 428 unità rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 677.542 persone (-26.557 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi sono 710.515 (-27.010), i guariti e dimessi 997.895 (+39.266).

Il Veneto ancora è al primo posto per contagi: sono 2.427 mentre la Campania ne ha 1.361, i il Lazio a quota 1.297, la Lombardia ne ha 1.233, mente l’Emilia Romagna segna 1.079 positivi.