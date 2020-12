Calcio Catania, in settimana l'arrivo di Tacopina. L'avvocato italo-americano potrebbe arrivare in Sicilia sabato 12 dicembre. Avanza l'ipotesi di un closing dell'affare Catania verso gennaio 2021.

Calcio Catania, in settimana l’arrivo di Tacopina. In queste ultime settimane è maturata l’ipotesi di un ritorno in Sicilia di Joe Tacopina,

l’avvocato italo-americano ex presidente di Bologna e Venezia in trattativa con la SIGI per l’acquisizione del club di via Magenta.

Tuttavia stavolta l’incontro fra le due parti dovrebbe essere di maggior rilievo e riguarderebbe una definizione più accurata dei dettagli dell’affare Catania,

con lo stesso Tacopina pronto a rappresentare un punto di svolta per il prossimo cambio di proprietà nel Calcio Catania.

Secondo quanto affermato in precedenza da Renato Maisani, l’imprenditore statunitense dovrebbe arrivare sabato 12 dicembre,

giorno in cui potrà avvenire il relativo dialogo con la SIGI Spa e il potenziale closing previsto per gennaio 2021.

In base alle ultime indiscrezioni Joe Tacopina sarà accompagnato da due uomini di fiducia quali Sean Largotta,

proprietario di diversi hotel a New York e Londra pronto a occuparsi in prima persona del rilancio di Torre del Grifo,

e Dante Scibilia, il quale proprio di recente ha rassegnato le dimissioni dalla carica di direttore generale del Venezia.

Sul tavolo della trattativa, secondo quanto pubblicato da “La Sicilia”, nelle Tacopina potrebbe rilevare una percentuale tra il 70% e l’80% del club rossazzurro,

diventando così azionista di maggioranza senza escludere dal progetto l’attuale proprietà che a luglio ha cancellato l”ombra del fallimento.