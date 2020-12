Maltempo in Sicilia, la conta dei danni. Frane, allagamenti, fiumi d’acqua, fango e detriti. Case evacuate nel Messinese.

Maltempo in Sicilia, la conta dei danni. Annunciata dalla protezione civile regionale l’allerta meteo arancione in tutta la Sicilia.

Il maltempo imperversa nell’isola con venti forti di burrasca, mareggiate lungo le coste, precipitazioni diffuse a carattere temporalesco.

La scorsa notte un violento acquazzone ha colpito Messina e provincia.

Gli allagamenti di stanotte, nel messinese. Ha ricominciato a piovere con forte intensità e spira vento di ponente con raffiche intorno ai 25 nodi.

Frane, allagamenti e smottamenti hanno costretto all’evacuazione diversi abitanti, in particolare a Terme Vigliatore,

dove un fiume di acqua, fango e detriti ha inondato strade, garage e abitazioni.

All’opera i mezzi dei vigili del fuoco e della protezione civile.

Un’altra squadra di pompieri è arrivata da Palermo, diretta a Terme Vigliatore e a Furnari.

Duecentocinquanta millimetri di pioggia sono caduti a Novara di Sicilia, 170 millimetri a Tripi.

Nella frazione San Basilio, a Novara di Sicilia, alcune famiglie sono state evacuate, altre sono isolate.

I collegamenti con le Eolie sono fermi da ieri pomeriggio per il forte vento di scirocco.

A Messina l’amministrazione comunale ha disposto la chiusura dei cimiteri e delle ville comunali.

Rinviata la campagna di screening per gli studenti sul Covid-19 prevista oggi.

L’Asp, d’accordo con gli assessori comunali competenti, ha stabilito l’annullamento delle attività.

Queste ultime saranno riprogrammate per domani, salvo il perdurare delle avverse condizioni meteo.

Per il maltempo, a Messina, di nuovo chiuso il porto di Tremestieri.

Le navi sono dirottate nel porto storico e nella rada San Francesco, di conseguenza i tir attraversano il centro città.

La forte pioggia che si è abbattuta nel Palermitano ha provocato due frane: una sulla statale Palermo-Sciacca,

nei pressi di Ponte Balletto, tra San Cipirello e Camporeale e,

l’altra sulla statale che da Termini Imerese porta a Caccamo.

Numerosi gli allagamenti a Palermo, a Mondello (nella zona di piazza Valdesi, viale Regina Elena e principe di Scalea),

a Partanna Mondello, in via Messina Marine (nei pressi dell’ospedale Buccheri La Ferla). Chiusa al traffico via Imera.

Stamane forte pioggia anche a Catania, con strade trasformate in corsi d’acqua.

Ieri l’Amministrazione comunale aveva allertato i cittadini alla massima prudenza,

richiamando alle raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile.

Il consiglio era rivolto a non spostarsi da casa se non strettamente necessario; evitare i sottopassi; non utilizzare mezzi a due ruote;

Consigliato di abbandonare per tempo le abitazioni precarie, soprattutto se ubicate a ridosso degli alvei di fiumi o torrenti;

non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi.