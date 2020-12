Catania, non si esclude ritorno al "Cibali". La Lega Pro autorizza la disputa delle gare casalinghe al "Nobile" di Lentini, ritorno al "Massimino" previsto in occasione di Catania-Catanzaro di mercoledì 23 dicembre.

Catania, non si esclude ritorno al “Cibali”

Catania, non si esclude ritorno al “Cibali”. Il Catania disputerà la quattordicesima giornata di campionato contro la Cavese allo stadio “Angelino Nobile” di Lentini,

match in calendario domenica 6 dicembre alle 15.

Infatti in queste ultime ore la Lega Pro ha accolto la richiesta della società di via Magenta inerente all’utilizzo dell’impianto sportivo lentinese.

Nello specifico, il comunicato afferma che tale decisione riguarderebbe “la disputa delle gare necessarie alla conclusione del Campionato Serie C 2020/2021”,

e di conseguenza non la totalità delle partite dell’attuale stagione ancora da giocare.

Alla luce del provvedimento federale, la formazione etnea ha soltanto rinviato il ritorno allo stadio “Angelo Massimino”,

ritorno previsto in occasione della diciassettesima giornata di Serie C contro il Catanzaro in programma mercoledì 23 dicembre.

Contestualmente, infatti, il Calcio Catania, ha specificato che tale provvedimento non esclude la possibilità di disputare altre gare al “Cibali”.

Questa la nota ufficiale della società rossazzurra:

“Con riferimento alle errate e frettolose interpretazioni diffuse da alcune testate giornalistiche,

il Calcio Catania ritiene opportuno e doveroso puntualizzare che l’autorizzazione in questione,

non implica una definitiva decisione di utilizzare lo stadio “Nobile” per tutte le gare interne del prosieguo della stagione ma, più semplicemente,

consentirà tale soluzione fino alla presentazione di una nuova istanza per il ritorno al “Massimino”,

attualmente previsto per il 23 dicembre 2020 in occasione di Catania-Catanzaro”.

Dunque il Catania, attraverso l’odierna decisione della Lega Pro,

potrà sfruttare lo stadio “Angelino Nobile” in occasione della disputa delle gare casalinghe,

potendo comunque optare per un ritorno al “Massimino” laddove l’impianto sportivo catanese fosse agibile.