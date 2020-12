Bozza del nuovo Dpcm, Capodanno coprifuoco. I centri commerciali restano chiusi nei weekend, ristoranti aperti a pranzo per Natale. I dettagli all’interno.

Bozza del nuovo Dpcm, Capodanno coprifuoco. Manca poco alla scadenza dell’ultimo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm).

Intanto si delinea il quadro delle misure del prossimo decreto che entrerà in vigore venerdì 4.

Secondo quanto prevede la bozza del provvedimento inviata alla Regioni, le misure contenute nel nuovo Dpcm resteranno in vigore fino al 15 gennaio.

Il ‘Pacchetto’ di interventi per Natale, invece, sarà in vigore dal 21 dicembre al 6 gennaio.

Le restrizioni.

A Capodanno chiusi fino alle 7 del mattino e non fino alle 5 come gli altri giorni:

«Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute».

Continua il testo:

«È in ogni caso fortemente raccomandato per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi».

Ristoranti aperti a pranzo per natale.

I ristoranti resteranno aperti a pranzo anche a Natale, Santo Stefano, Capodanno e l’Epifania.

La bozza del nuovo Dpcm non prevede infatti restrizioni ulteriori rispetto all’orario limitato dalle 5 alle 18 anche per i bar e altri locali di somministrazione cibi e bevande.

Si legge nel testo:

«Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi».

Scuola.

Ritorno in classe al 50% per gli studenti delle superiori a partire dal 7 gennaio.

Il testo prevede:

«Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica,

in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che,

a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 50 per cento della popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza».

Chiusi centri commerciali nei fine settimana.

No alla riapertura dei centri commerciali nei weekend e nei giorni festivi e negozi aperti fino alle 21.

Si legge nel testo:

«Fino al 6 gennaio 2021 l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio è consentito fino alle ore 21.00 nelle giornate festive e prefestive,

sono chiusi gli esercizi commerciali all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali,

aggregazioni di esercizi commerciali e altre strutture assimilabili, a eccezione di farmacie, parafarmacie,

presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole».

Capodanno negli alberghi.

Veglione di fine anno in camera per chi deciderà di passare il 31 notte in albergo.

Secondo la bozza del nuovo Dpcm, infatti:

«resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;

dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2020, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera».

Sport.

Fino al 15 gennaio si potranno disputare solo incontri e gare di «alto livello».

È quanto prevede l’articolo 1 del nuovo Dpcm che introduce una modifica rispetto al precedente decreto sullo svolgimento degli eventi sportivi.

Così nel testo:

«Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di alto livello e di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e,

del Comitato italiano paralimpico (Cip) riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali,

discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico».

Sci, si dal 7 gennaio.

Si potrà tornare a sciare dal 7 gennaio.

Questo il testo:

«Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti,

riconosciuti di interesse nazionale per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.

Dal 7 gennaio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali con l’adozione delle linee guida di Regioni e Province autonome validate dal Cts».

Quarantena per chi arriva da paesi extra Schengen.

Tutti coloro che arrivano in Italia dai Paesi extra Schengen dovranno rimanere in quarantena per 14 giorni.

Le persone che entrano in Italia da quei Paesi:

«sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora indicata».

Crociere sospese.

Sospese le Crociere dal 21 dicembre fino alla Befana.

Si legge nel testo:

«A decorrere dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, aventi come luoghi di partenza, di scalo ovvero di destinazione finale porti italiani».

Inoltre dal 20 dicembre al 6 gennaio, si legge:

«è vietato fare ingresso nei porti italiani alle società di gestione, agli armatori e ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera».

