Verso Catania-Bisceglie, parla Cristaldi – intervista. Alla vigilia del recupero della decima giornata di Serie C contro il Bisceglie,

match in programma mercoledì 2 dicembre alle 18 al “Nobile” di Lentini,

nell’odierna conferenza pre-gara il tecnico etneo Gianluca Cristaldi ha esposto alcuni dettagli in vista del prossimo impegno in campionato.

L’allenatore rossazzurro si è soffermato sul percorso di crescita che il Catania vive dalla vittoria interna contro la Vibonese,

specificando come questo miglioramento graduale debba essere costante.

Nello specifico, mister Cristaldi ha definito “da grande squadra” l’approccio messo in atto nell’ultima gara contro l’Avellino,

in correlazione con l’importanza dell’atteggiamento mentale da applicare ad ogni partita.

Per quanto concerne i dettagli tecnico-tattici, l’allenatore etneo pare essere propenso a riconfermare il 3-5-2,

con il dilemma sulle fasce su Calapai e Albertini da sciogliere in base alla migliore condizione fisica dei due giocatori.

Infine, per Cristaldi si tratta di una gara importante in cui non sono concessi alibi,

puntualizzando, inoltre, la volontà di “recuperare terreno”.

Queste le parole di Gianluca Cristaldi ai microfoni del Calcio Catania:

“Dopo due giorni siamo qui a preparare un’altra partita, ieri abbiamo fatto solo lavoro defaticante essendo rientrati alle 5 del mattino,

sarebbe stato complicato andare ad aggiungere qualcos’altro”.

“Siamo in un percorso di crescita, stiamo migliorando partita dopo partita e dobbiamo continuare il nostro cammino”.

Focus sul Bisceglie:

“Il Bisceglie è una buona squadra, gioca abbastanza bene, hanno delle qualità importanti,

ma noi sappiamo benissimo che dobbiamo fare nostra la partita, sarà determinante l’approccio alla gara,

e bisogna far capire agli avversari quelle che sono sin da subito le nostre intenzioni”.

Prosegue il tecnico etneo:

“Ad Avellino abbiamo avuto un approccio da grande squadra, bisogna continuare su quest’aspetto”.

“Abbiamo una squadra diversa ma partite facili in questo girone non ce ne sono,

quindi bisogna affrontarla col giusto piglio”.

Possibilità di cambiare modulo contro il Bisceglie:

“Per quanto riguarda il modulo, la squadra sta acquisendo delle certezze, penso che non ci saranno grandi variazioni in tal senso”.

“Per quanto riguarda Albertini, sappiamo il valore del giocatore, abbiamo sia lui che Calapai, giocatori importanti per la categoria,

si deciderà di far giocare chi starà meglio”.

Conclude Cristaldi:

“Dopo tre giorni giochiamo noi ma anche il Bisceglie, non dobbiamo andare dietro nessun tipo di alibi,

per noi questa partita è importantissima,

dobbiamo recuperare terreno e in qualsiasi modo riuscire a farla nostra”.

Questi i ventuno convocati per il match contro il Bisceglie:

PORTIERI: 32 Alessandro Confente, 12 Salvatore Della Valle,

1 Antonio Santurro;

DIFENSORI: 16 Alessandro Albertini, 26 Luca Calapai,

3 Claiton Dos Santos Machado, 2 Mario Noce, 33 Antonio Panebianco,

20 Giovanni Pinto, 5 Tommaso Silvestri, 29 Andrea Zanchi;

CENTROCAMPISTI: 21 Kevin Biondi, 15 Luis Alberto Maldonado Morocho,

6 Nana Addo Welbeck-Maseko;

ATTACCANTI: 28 Michele Emmausso, 10 Reginaldo Ferreira da Silva Fonseca,

19 Kalifa Manneh, 31 Emanuele Pecorino,

17 Enrico Piovanello, 9 Manuel Sarao, 11 Agapios Vrikkis.