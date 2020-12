Covid-19 in Sicilia, 1.483 positivi e 27 morti. Effettuati 11.500 tamponi in 24 ore. aumentano i positivi rispetto a ieri. Ancora troppi contagi a Catania.

Effettuati circa 11.500 tamponi, la percentuale di positivi di poco inferiore al 13% (simile a quella di ieri).

I ricoverati in ospedale in calo, sono 23 in meno con un numero identico di terapie intensive rispetto a martedì (220).

Accentuato il numero di dimessi/guariti: circa 2.500.

Ecco la ripartizione dei contagiati per provincia:

Catania 621; Palermo 390; Messina 242; Trapani 70; Siracusa 60; Caltanissetta 52; Ragusa 42; Enna 6 e nessun caso ad Agrigento.

In Italia leggero aumento dei nuovi positivi al covid.

I test positivi nelle ultime 24 ore hanno rivelato in tutto il Paese 20.709 nuovi contagi. Le vittime sono 684.

I casi totali di contagio sono ora 1.641.610, i morti 57.045.

l’incidenza delle nuove persone risultate positive al Covid è scesa al 10% rispetto al numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, 207.143.

Ieri l’incidenza era stata calcolata il 10.6%. i pazienti in terapia intensiva sono 3.616, 47 in meno rispetto a ieri.

I ricoveri nei reparti ordinari sono 32.454, in calo di 357 rispetto a ieri.